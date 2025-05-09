Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yıllardır atıl ve pislik içerisinde olan Girne Kale Arkası hakkında açıklama yaptı, “Çok yakında burası büyük, küçük herkesin keyifle dolaşacağı bir yer olacak” dedi. 2026 sonuna kadar ikinci dönemde Girne için planladıkları değişiklikleri dile getiren Şenkul, Kanalizasyon tesisisin ihalesi ve inşasının, Ramadan Cemil Meydanı, çarşının yenilenmesi ve eski belediye binasının dijital deneyim müzesine dönüştürülmesi, Kaşgar bölgesi kordonboyu projesi, Girne doğa ve macera parkı projesi olacağını vurguladı. Şenkul, dört büyük projeyi daha hayata geçirip, bize verilen görevi layıkıyla tamamlamış olacağız diye belirtti.