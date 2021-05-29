Büyük ikramiye devretti

KKTC Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş dün akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye 04717 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1.050.000 Bin TL olarak belirlendiği çekiliş çıkana kadar olacak.

Bilet fiyatının 20 TL olacağı çekiliş biletleri bugünden itibaren satışa sunuluyor.