"Bütçe 'öngörüdür' ama bu bütçe 'öngörüsüzlükten' ibaret"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis'te Cuma günü tamamlanan bütçe maratonuyla ilgili açıklama yaptı, bütçenin ‘öngörü’ anlamına geldiğini, ancak bu bütçenin ‘öngörüsüzlüklerden’ ibaret olduğunu söyledi.

Hükümetin, 2024’e belirsizlikler, hesap hataları, öngörüsüzlükler ve öngörülemezliklerle başlama kararı aldığını ifade eden Erhürman, “2024'te Kıbrıs Türk halkının tarihsel görevi bu ülkeyi bu "yönetim zihniyeti"nden kurtarmaktır derken ne demek istediğimiz, başka pek çok şeyin yanında bu rakamlarla da anlaşılır sanırım” dediği açıklamasında, süreci rakamlarla şöyle özetledi:

“Meclis'te "bütçe maratonu" sona erdi. "Hükumet"in "bütçe"sindeki öngörüsüzlükler, hatalar son günün, son anına kadar devam etti. Anlaşılan, ülkenin geleceğini belirleyecek rakamlar pek fazla ilgi çekmiyor. Ama yine de ilgilenenler için "hükumet"in de teyit ettiği bazı rakamları hafızlarda kalsın diye not edelim:

1. 2022 bütçesinin son halinde 5 milyar 370 milyon TL bütçe açığı öngörüsü vardı. Gerçekleşen bütçe açığı 271 milyon TL oldu. Yani öngörü 5 milyar TL civarında şaştı.

2. 2023 bütçesinde 3 milyar 60 milyon TL bütçe açığı öngörüsü vardı.

3. "Hükumet", Kasım ayında Meclis Komitesi'ne sunduğu belgede 1 milyar 38 milyon TL artıyla seneyi kapatacağını söyledi. Yani Kasım ayındaki hesaba göre yıl başındaki öngörü 4 milyar TL civarında şaşacaktı.

4. Kasım gerçekleşmeleri de elimize ulaştı. Kasım ayı itibarıyla Maliye 1 milyar 500 milyon TL civarında artıdaydı. Yani şaşma 4.5 milyar TL civarında görülüyordu.

5. Ancak Maliye Bakanı bütçe görüşmelerinin son günü kürsüye çıktı ve yılı az bir bütçe açığıyla kapatacaklarını söyledi. Yani "şaşma 3 milyar TL" civarında olacak dedi.

6. Bu durumda Kasım ayında yılı 1 milyar TL artıda kapatacağımızı bekleyen "hükumet", sadece bir ay sonra, "hesabı yanlış yapmışız, 1 milyar artıda değil, biraz ekside kapatmayı bekliyoruz" dedi. Yani yalnızca bir ay içinde bile hesapta 1 milyarlık şaşma oldu.

7. 2023 yılında TC'den yatırım için 4 milyar 657 milyon TL gelmesi bekleniyordu. Yalnızca 409 milyon geldi. Yani beklenenin % 8.8'i. % 91'lik şaşma var.

Daha uzatılabilir elbette bu liste... Ama sanırım bu kadarı da "iktidar"a mensup milletvekillerinin oylarıyla, oy çokluğuyla Meclis'ten geçen bütçenin öngörüsüzlükle ve öngörülemezlikle malul olduğunu kanıtlamaya fazlasıyla yeter!

"Hükumet" 2024'e bu belirsizlikler, hesap hataları, öngörüsüzlükler ve öngörülemezliklerle başlamamızı uygun görmüş! Varın bu "yönetim" şekliyle nereye varacağımızı siz düşünün!

2024'te Kıbrıs Türk halkının tarihsel görevi bu ülkeyi bu "yönetim zihniyeti"nden kurtarmaktır derken ne demek istediğimiz, başka pek çok şeyin yanında bu rakamlarla da anlaşılır sanırım.

Sözlerim, anlamaya niyeti olanlar ve bu ülkeye, bu halka, geleceğe ve çocuklarımıza dair gaile taşıyanlar için elbette!”