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Bütçe ödeneklerinde tasarrufa gidildi

Bütçe ödeneklerinde tasarrufa gidildi

Bakanlar Kurulu kamu harcamalarında tasarrufa gitti. Buna göre 2021 Mali Yılı Bütçesi’nden yerel kaynaklara finanse edilen ödenekler ile ödeneği 12,000 TL üzerinde olan tüm kalemlerde %10 oranında indirime gidildi.

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Bakanlar Kurulu kamu harcamalarında tasarrufa gitti. Buna göre 2021 Mali Yılı Bütçesi’nden yerel kaynaklara finanse edilen ödenekler ile ödeneği 12,000 TL üzerinde olan tüm kalemlerde %10 oranında indirime gidildi.

Ayrıca belli başlı ödenek kalemleri bu karardan hariç tutuldu.

Buna göre söz konusu kararın dışında bırakılan ödenekler şöyle:

  • Maaş, ücret ve maaş nitelikli cari transferler
  • Yedek ödenekler
  • Elektrik alımları
  • Su alımları
  • Haberleşme giderleri III. Düzey
  • Sigorta giderleri
  • Kiralar, III. Düzey

Kararın tam metni şöyle

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