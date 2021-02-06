Bütçe ödeneklerinde tasarrufa gidildi
Bakanlar Kurulu kamu harcamalarında tasarrufa gitti. Buna göre 2021 Mali Yılı Bütçesi’nden yerel kaynaklara finanse edilen ödenekler ile ödeneği 12,000 TL üzerinde olan tüm kalemlerde %10 oranında indirime gidildi.
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Bakanlar Kurulu kamu harcamalarında tasarrufa gitti. Buna göre 2021 Mali Yılı Bütçesi’nden yerel kaynaklara finanse edilen ödenekler ile ödeneği 12,000 TL üzerinde olan tüm kalemlerde %10 oranında indirime gidildi.
Ayrıca belli başlı ödenek kalemleri bu karardan hariç tutuldu.
Buna göre söz konusu kararın dışında bırakılan ödenekler şöyle:
- Maaş, ücret ve maaş nitelikli cari transferler
- Yedek ödenekler
- Elektrik alımları
- Su alımları
- Haberleşme giderleri III. Düzey
- Sigorta giderleri
- Kiralar, III. Düzey
Kararın tam metni şöyle
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