Bütçe ödeneklerinde tasarrufa gidildi

Bakanlar Kurulu kamu harcamalarında tasarrufa gitti. Buna göre 2021 Mali Yılı Bütçesi’nden yerel kaynaklara finanse edilen ödenekler ile ödeneği 12,000 TL üzerinde olan tüm kalemlerde %10 oranında indirime gidildi.

Ayrıca belli başlı ödenek kalemleri bu karardan hariç tutuldu.

Buna göre söz konusu kararın dışında bırakılan ödenekler şöyle:

Maaş, ücret ve maaş nitelikli cari transferler

Yedek ödenekler

Elektrik alımları

Su alımları

Haberleşme giderleri III. Düzey

Sigorta giderleri

Kiralar, III. Düzey

Kararın tam metni şöyle