Bütçe görüşmeleri Pazartesi devam edecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçelerini görüşecek.

Cumhuriyet Meclisi dün 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başlamış ve Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un 28-29 Aralık birleşimlerinin ertelenmesi ve bir sonraki birleşimin 2 Ocak’ta devam edilmesi kararını almıştı.

Kurumsal bütçelerin Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmesine 2 Ocak Pazartesi başlanacak ve 6 Ocak Cuma günü sona erecek.

Kurumsal bütçe programı

Bu çerçevede, Genel Kurul 2 Ocak Pazartesi günkü birleşimde, tasarının ikinci maddesi okutulacak ve kurumsal bütçelerin görüşülmesine geçilecek.

Bu birleşimde, Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

3 Ocak Salı günü Sayıştay Başkanlığı, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

4 Ocak Çarşamba günü Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Mahkemeler, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri ele alınacak.

5 Ocak Perşembe günü sırasıyla şu bütçeler görüşülecek; “Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı”.

Son gün olan 6 Ocak Cuma günü Maliye Bakanlığı bütçesi ve gelirler bütçesi görüşülecek, tasarının madde madde görüşülmesinin tamamlanmasıyla bütünü oylanacak.