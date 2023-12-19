“Bütçe geçince cezaların dağıtımı için ihaleye çıkılacak”

YENİDÜZEN’in “Skandal” başlığıyla kamuoyunun gündemine getirdiği; hükümetin “bütçe yetersizliği” bahanesiyle, sabit radar cezalarının tahsil edilmesine ilişkin ihaleye 9 aydır çıkmadığı ve en az 150 milyon TL’lik kaybın yaşandığını aktaran haberine, Ulaştırma Bakanlığı’ndan yanıt geldi.

Bakanlık açıklamasında “bütçe yetersizliği” nedeniyle ihaleye çıkılmadığı doğrulandı, 2024 bütçesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte cezalarının dağıtımı için ihaleye çıkılacağı belirtildi.

Açıklamada, sabit radarlarla ilgili bakanlık bünyesinde “herhangi bir sözleşmenin bulunmadığı” iddia edildi. Ancak YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre hükümetin, Hollanda merkezli Sensys Gatso Group ile 2026 yılına kadar geçerli bir sözleşmesi bulunuyor…

Bakanlık açıklamasında ayrıca, YENİDÜZEN’in “ihaleye, TSK’ya bağlı ASELSAN ile sözleşme imzalamak için çıkılmıyor” ifadelerine de yanıt verilerek, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bir takım görüşmelerin yapıldığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Hız tespit kameraları ile ilgili basın ve Meclis kürsüsünden ortaya atılan iddialar karşısında aşağıdaki açıklama gerekli görülmüştür:

Hız tespit kameralarına ait cezalar, her yıl yapılan ihale sonucu belirlenen kurye aracılığı ile dağıtılmaktadır. Hız tespit kameralarına ait cezaların dağıtımı ile ilgili ihale, kaynak yetersizliği nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamamıştır. Bu yıl gerekli kaynak bulunmuş, olup 2024 bütçesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte cezalarının dağıtımı için ihaleye çıkılacaktır.

Yeni cihaz alımıyla ilgili ne bir ihale kararı, ne bir Bakanlar Kurulu kararı ne de Bakanlığımızda yürürlükte olan herhangi bir sözleşme bulunmamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2023 Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nde yer alan ve bu çerçevede K.K.T.C. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında; hız tespit kameraları, ağır vasıtalar hareket halindeyken ağırlık ölçümü yapabilecek kantar sistemleri ve akıllı trafik sistemleri ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

Ne olmuştu?

UBP – YDP – DP Hükümeti, “bütçe yetersizliği” bahanesiyle, sabit radar cezalarının tahsil edilmesine ilişkin ihaleye 9 aydır çıkmıyor. Kayıp, ‘en az’ 150 milyon TL…

Hükümetin ihaleyi erteleme gerekçesine ilişkin perde gerisinde konuşulan konu ise, sabit radar sisteminin, TSK’ya bağlı ASELSAN isimli şirkete verileceği yönünde…

YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sistemin ASELSAN’a verileceğini doğruladı, radarların mevcut sahibi Hollanda merkezli Sensys Gatso Group ile imzalanan sözleşmenin sona erdiğini söyledi.

Ancak Hollanda merkezli şirket, sözleşmenin 2026 yılında sona ereceğini, ASELSAN sürecini basından öğrendiklerini, randevu taleplerinin Arıklı tarafından yanıtsız bırakıldığını bildirdi.