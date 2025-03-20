“Bütçe açığını kapatmak için kara para aklama yolu”

Serap ŞAHİN

UBP-YDP-DP Hükümeti, "KKTC" ekonomisi için yurt dışında bulunan döviz veya Türk Lirası cinsinden itibari paraların vergisi ödenmek şartıyla ekonomiye kazandırılmasını teşvik etmeyi amaçlayan yasa tasarısını Meclise gönderdi.

“Yurt dışındaki itibari paraların ekonomiye kazandırılması” isimli yasa tasarısının başka bir örneği 2021 yılında yüzde 2,5 oranında vergi alınması öngörülerek Nakdi Varlıklarla İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname olarak yürürlüğe konulmuştu, yaklaşık 20 gün içerisinde kararname çevresinde 880 milyon TL civarında bir kaynak “KKTC” maliyesine girmişti.

Söz konusu kararnameyi CTP ve TDP’nin Anayasa Mahkemesi’ne taşımasının ardından hem içeriği hem de meclise gelmeden çıkarılmış olması gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edilmişti.

31 Aralık 2025 tarihine kadar yürürlükte olacak yasa tasarısı ile ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın,UBP-YDP-DP Hükümetin kayıt dışılıkla mücadelede başarısız olduğunu vurguladı, bütçe açığını kapatmak için ‘kara para’ aklama yoluna gittiğini söyledi. Barçın, söz konusu durumun kayıt içi ekonomik faaliyetleri de riske atacağını vurguladı.

YENİDÜZEN, konuyla ilgili Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı aradı ancak ulaşamadı. Hükümet kanadından YENİDÜZEN’e konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, ilgili paraların çantayla değil banka kanalıyla geldiğine işaret ederek "Dolayısıyla bu, ilgili ülkenin problemi, bizim problemimiz değil. Bizim için önemli olan, yurt dışındaki yüzergezer paranın bir kısmının ülkemize gelip ekonomimize canlılık kazandırması. Türkiye’ye gidiyor, başka ülkelere gidiyor. Onlar bu paranın kaynağını sormuyorlar. Biz niçin soralım ve bu paraların ülkeye gelmesinin önünü keselim?" sorularını sordu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın "Hükümet, bütçe açığını kapatmak için kara para aklama yoluna gidiyor" iddiasına da yanıt veren Arıklı, "Başka ülkelerde uygulanan bir uygulamayı biz yapınca bu illa da kara parayı aklama mı oluyor? Bu kendi başımıza icat ettiğimiz bir olay değil. Birçok ülke, yüzergezer paraya ev sahipliği yapabilmek için bu tür fırsatlar yaratıyor. Biz de bundan faydalanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

CTP Milletvekili Devrim Barçın:

“Bütçe açığını kapatmak için kara para aklama yoluna gidiliyor”

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, UBP-YDP-DP Hükümetin kayıt dışılıkla mücadelede başarısız olduğunu ve kamu harcamalarındaki israfı artırarak bütçe açığını kapatmak için kara para aklama yoluna gittiğini söyledi. Barçın, söz konusu durumun kayıt içi ekonomik faaliyetleri de riske atacağını vurguladı.

Hükümetin Meclis'e sunduğu yasa tasarısına sert tepki gösteren Barçın, bu düzenleme ile kara para aklamanın önünü açtığını ifade etti. Barçın, "Ellerinde bavullar dolusu paralar ile gelecekler, yüzde 3'ünü vergi olarak ödeyecekler ve sonra o para vergisi ödenmiş kazanç olarak sisteme dahil edilecek. Sonrasında da paranın kaynağı asla sorgulanamayacak" ifadelerini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı:

“Onlar bu paranın kaynağını sormuyorlar. Biz niçin soralım?”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, dünyanın birçok ülkesinde benzer düzenlemeler olduğuna dikkat çekerek "Hatta zengin ülkelerde bile bu tip yasalar var. Türkiye’de de zaman zaman uygulanıyor. Dünyanın birçok ülkesinde 'serseri para' dediğimiz milyarlarca dolar piyasada dolaşıyor" dedi.

Arıklı, bu paraların çantayla değil, banka kanalıyla geldiğini belirterek, "Dolayısıyla bu, ilgili ülkenin problemi, bizim problemimiz değil. Bizim için önemli olan, yurt dışındaki yüzergezer paranın bir kısmının ülkemize gelip ekonomimize canlılık kazandırması. Türkiye’ye gidiyor, başka ülkelere gidiyor. Onlar bu paranın kaynağını sormuyorlar. Biz niçin soralım ve bu paraların ülkeye gelmesinin önünü keselim?" sorularını sordu.

Söz konusu uygulamanın birçok ülkede var olduğunu yineleyen Arıklı, "Paranın geleceği ülkenin bankası ya da hukuk sistemi sorgulamalı bu parayı. Örneğin İngiltere, bankalar aracılığıyla belli bir miktarın üzerindeki paraların kaynağını soruyor. ‘Vergisini ödedin mi, nereden kazandın?’ diye sorgulayan onlar. Biz neden o ülkelerin problemini üstlenelim? Biz ülkeye gelecek olan paranın belli bir miktarından vergi alalım ve o para ekonomiye kazandırılsın, dönsün" dedi.

CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın "Hükümet, bütçe açığını kapatmak için kara para aklama yoluna gidiyor" iddiasına da yanıt veren Arıklı, "Devrim kardeşime saygı duyuyorum. Ekonomi ve maliye bilgisine gerçekten saygım var. Ama başka ülkelerde uygulanan bir uygulamayı biz yapınca bu illa da kara parayı aklama mı oluyor? Bu kendi başımıza icat ettiğimiz bir olay değil. Birçok ülke, yüzergezer paraya ev sahipliği yapabilmek için bu tür fırsatlar yaratıyor. Biz de bundan faydalanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.