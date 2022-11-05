Bütçe: 3 milyar 50 milyon TL açık var, personel gideri ilk sırada

Ayşe GÜLER

İŞTE 2023 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI:

2023 bütçe yasa tasarısı: 35 milyar 850 milyon TL

Bütçe gelirleri: 32 milyar 800 milyon TL gelir

Bütçe giderleri: 35 milyar 850 milyon TL

Bütçe açığı: 3 milyar 50 milyon TL açık

Personel giderleri: 11 milyar 614 milyon 144 bin TL

Cari transferler: 15 milyar 416 milyon 600 bin TL

Sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primleri giderleri: 748 Milyon 600 bin TL

Faiz giderleri: 480 milyon TL

TC yardımları: 5 milyar 500 milyon TL

Savunma harcamaları: 2 milyar 100 milyon TL’lik

Fiyat İstikrar Fonu: 2 milyar 350 milyon TL

Mahalli gelirler: 21 milyar 470 milyon TL

Siyasi partilere: 64 milyon 410 bin TL

Vakıf üniversitelerine: 20 milyon TL

2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 35 milyar 850 milyon TL olarak hazırlandı, bütçedeki açık öngörüsü ise 3 milyar 50 milyon TL’ye ulaştı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bu ay sonunda görüşülmeye başlanacak taslak çalışmada, 35 milyar 850 milyon TL gider, 32 milyar 800 milyon TL gelir öngörülüyor.

Rakamlar incelendiğinde; bütçenin yüzde 67’si yani 11 milyar 614 milyon TL 144 bin TL’sinin

personel giderlerine harcandığı verilere yansıdı.

Gelirler…

Taslak çalışmada 35 milyar 850 milyon TL gelirin, 21 milyar 470 milyon TL’sini mahalli gelirler oluşturuyor.

Fiyat İstikrar Fonu’ndan 2 milyar 350 milyon TL, diğer fonlardan 395 milyon TL gelir bekleniyor.

Döner sermaye geliri 24 milyon 600 bin TL, özel gelirler ise 560 milyon 400 bin TL olarak öngörülüyor.

Personel giderleri ilk sırada: 11 milyar 614 milyon 144 bin TL

Taslak çalışmada diğer bütçelerde olduğu gibi, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda ‘giderler’ bölümü incelendiğinde, ‘personel giderleri’ ilk sırada yer alıyor.

Veriler incelendiğinde; 2023 için öngörülen personel gideri 11 milyar 614 milyon TL 144 bin TL.

Öte yandan 748 milyon 606 bin TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi, 2 milyar 436 milyon 500 bin TL mal ve hizmet alım gideri olmasının beklendiği verilere yansıdı.

Bununla birlikte faiz giderleri 480 milyon TL, cari transferler 15 milyar 416 milyar TL olarak öngörülürken, sermaye giderleri 904 milyon TL, yedek ödenekler ise 4 milyar 250 milyon TL olarak ifade ediliyor.

Türkiye’den hibe, yardım, kredi: 8 milyar TL

Türkiye’den hibe, yardım ve kredi miktarı ise 2023 yılı bütçe taslağında toplamda 8 milyar TL olarak öngörülüyor.

5 milyar 500 milyon TL’si TC yardımı öngörülüyor. Bu rakamın 3 milyar 400 milyon TL’lik kısmının alt yapı yatırımında, 2 milyar 100 milyon TL’sinin ise ‘savunma’ için kullanılması planlanıyor.

Öte yandan bu yıl için TC kredileri 2 milyar 500 milyon TL olarak bekleniyor.

En fazla ödenek Maliye Bakanlığı’na…

Verilere göre; bütçede en fazla ödenek; Maliye Bakanlığı’na ayrıldı. Bakanlık için 2023 bütçesinde ayrılan pay, 17 milyar 715 milyon 104 bin 700 TL. Söz konusu rakam, toplam bütçenin yüzde 49.41’i. En yüksek ikinci pay ise 4 milyar 130 milyon 908 bin 200 TL ile Milli Eğitim Bakanlığı’na ait.

Sağlık Bakanlığı ise bütçede en yüksek paya sahip 3’ncü kurum oldu. Bakanlığa 3 milyar 115 milyon 355 bin 400 TL ödenek ayrıldı.

Süreç nasıl ilerleyecek?

Tasarı, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlanacak.

Toplantıların tamamlanmasının ardından Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüp, yasallaşacak.

KURUMLARA AYRILAN BÜTÇE, KALEM KALEM:

Bütçe Yasa Tasarısı’nda bakanlık ve kurumlara ayrılan bütçede detaylandırıldı.