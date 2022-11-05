Bütçe: 3 milyar 50 milyon TL açık var, personel gideri ilk sırada
2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 35 milyar 850 milyon TL olarak hazırlandı, bütçedeki 'açık öngörüsü' ise 3 milyar 50 milyon TL’ye ulaştı. Bütçenin yüzde 32’sinin, personel giderlerine harcandığı verilere yansıdı.
Ayşe GÜLER
İŞTE 2023 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI:
- 2023 bütçe yasa tasarısı: 35 milyar 850 milyon TL
- Bütçe gelirleri: 32 milyar 800 milyon TL gelir
- Bütçe giderleri: 35 milyar 850 milyon TL
- Bütçe açığı: 3 milyar 50 milyon TL açık
- Personel giderleri: 11 milyar 614 milyon 144 bin TL
- Cari transferler: 15 milyar 416 milyon 600 bin TL
- Sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primleri giderleri: 748 Milyon 600 bin TL
- Faiz giderleri: 480 milyon TL
- TC yardımları: 5 milyar 500 milyon TL
- Savunma harcamaları: 2 milyar 100 milyon TL’lik
- Fiyat İstikrar Fonu: 2 milyar 350 milyon TL
- Mahalli gelirler: 21 milyar 470 milyon TL
- Siyasi partilere: 64 milyon 410 bin TL
- Vakıf üniversitelerine: 20 milyon TL
2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 35 milyar 850 milyon TL olarak hazırlandı, bütçedeki açık öngörüsü ise 3 milyar 50 milyon TL’ye ulaştı.
Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde bu ay sonunda görüşülmeye başlanacak taslak çalışmada, 35 milyar 850 milyon TL gider, 32 milyar 800 milyon TL gelir öngörülüyor.
Rakamlar incelendiğinde; bütçenin yüzde 67’si yani 11 milyar 614 milyon TL 144 bin TL’sinin
personel giderlerine harcandığı verilere yansıdı.
Gelirler…
Taslak çalışmada 35 milyar 850 milyon TL gelirin, 21 milyar 470 milyon TL’sini mahalli gelirler oluşturuyor.
Fiyat İstikrar Fonu’ndan 2 milyar 350 milyon TL, diğer fonlardan 395 milyon TL gelir bekleniyor.
Döner sermaye geliri 24 milyon 600 bin TL, özel gelirler ise 560 milyon 400 bin TL olarak öngörülüyor.
Personel giderleri ilk sırada: 11 milyar 614 milyon 144 bin TL
Taslak çalışmada diğer bütçelerde olduğu gibi, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda ‘giderler’ bölümü incelendiğinde, ‘personel giderleri’ ilk sırada yer alıyor.
Veriler incelendiğinde; 2023 için öngörülen personel gideri 11 milyar 614 milyon TL 144 bin TL.
Öte yandan 748 milyon 606 bin TL sosyal güvenlik kurumuna devlet primi, 2 milyar 436 milyon 500 bin TL mal ve hizmet alım gideri olmasının beklendiği verilere yansıdı.
Bununla birlikte faiz giderleri 480 milyon TL, cari transferler 15 milyar 416 milyar TL olarak öngörülürken, sermaye giderleri 904 milyon TL, yedek ödenekler ise 4 milyar 250 milyon TL olarak ifade ediliyor.
Türkiye’den hibe, yardım, kredi: 8 milyar TL
Türkiye’den hibe, yardım ve kredi miktarı ise 2023 yılı bütçe taslağında toplamda 8 milyar TL olarak öngörülüyor.
5 milyar 500 milyon TL’si TC yardımı öngörülüyor. Bu rakamın 3 milyar 400 milyon TL’lik kısmının alt yapı yatırımında, 2 milyar 100 milyon TL’sinin ise ‘savunma’ için kullanılması planlanıyor.
Öte yandan bu yıl için TC kredileri 2 milyar 500 milyon TL olarak bekleniyor.
En fazla ödenek Maliye Bakanlığı’na…
Verilere göre; bütçede en fazla ödenek; Maliye Bakanlığı’na ayrıldı. Bakanlık için 2023 bütçesinde ayrılan pay, 17 milyar 715 milyon 104 bin 700 TL. Söz konusu rakam, toplam bütçenin yüzde 49.41’i. En yüksek ikinci pay ise 4 milyar 130 milyon 908 bin 200 TL ile Milli Eğitim Bakanlığı’na ait.
Sağlık Bakanlığı ise bütçede en yüksek paya sahip 3’ncü kurum oldu. Bakanlığa 3 milyar 115 milyon 355 bin 400 TL ödenek ayrıldı.
Süreç nasıl ilerleyecek?
Tasarı, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başlanacak.
Toplantıların tamamlanmasının ardından Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüp, yasallaşacak.
KURUMLARA AYRILAN BÜTÇE, KALEM KALEM:
Bütçe Yasa Tasarısı’nda bakanlık ve kurumlara ayrılan bütçede detaylandırıldı.
- Cumhurbaşkanlığı: 143 milyon 205 bin TL
- Cumhuriyet Meclisi: 146 milyon 794 bin 50 TL
- Başbakanlık: 467 milyon 464 bin 10 TL
- Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı: 523 milyon 581 bin TL
- Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: 1 milyar 36 milyon 455 bin 200 TL
- Dışişleri Bakanlığı: 362 milyon 417 bin 980 TL
- Maliye Bakanlığı: 17 milyar 715 milyon 104 bin 700 TL
- İçişleri Bakanlığı: 1 milyar 47 milyon 526 bin 860 TL
- Milli Eğitim Bakanlığı: 4 milyar 130 milyon 908 bin 200 TL
- Ekonomi ve Enerji Başkanlığı: 128 milyon 653 bin 200 TL
- Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: 1 milyar 315 milyon 545 bin 400 TL
- Sağlık Bakanlığı: 3 milyar 115 milyon 355 bin 400 TL
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 1 milyar 388 milyon 110 bin TL
- Mahkemeler: 236 milyon 796 bin 700 TL
- Hukuk Dairesi: 80 milyon 777 bin 200 TL
- Sayıştay Başkanlığı: 43 milyon 949 bin 900 TL
- Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı:25 milyon 89 bin TL
- Yüksek Yönetim Denetçisi: 11 milyon 535 bin TL
- Polis Genel Müdürlüğü: 1 milyar 830 731 bin 100 TL
- Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı: 1 milyar 996 milyon 600 bin TL
- Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı: 103 milyon 400 bin TL