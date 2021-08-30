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Burcu Durmaz ile keyifli bir Lefkoşa gecesi yaşandı

Burcu Durmaz ile keyifli bir Lefkoşa gecesi yaşandı

Tecrübeli müzisyen-yorumcu sahne aldığı Little Yard’da herkesi kendine hayran bıraktı

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Murat OBENLER

Bir süredir yaşamını ülkemizde sürdüren  müzisyen ve yorumcu Burcu Durmaz  28 Ağustos Cuma akşamı Lefkoşa Surlariçi’nin yeni mekanlarından Little Yard’da sahne aldı. Türkçe ve yabancı pop müziğinin en seçkin örneklerini seslendiren Burcu Durmaz’a klavyede Selen İşmen  saxafon ve flütte Mehmet Sakarya ile cajonda Oytun Küskü eşlik etti. Mekana gelen konukların büyük beğenisini kazanan Burcu Durmaz ve grubu gerek duygusal şarkılarla gerekse ingilizce,fransızca ve türkçe söyledikleri hareketli parçalarla herkese güzel bir gece yaşattı. Birçok müzik türüne hakimiyeti,katıldığı birçok sanatsal proje/etkinlik ve güzel yorumculuğu ile tanınan Burcu Durmaz gecede birkaç türkü de söylemeyi ihmal etmedi.

 

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