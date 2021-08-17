Burası da pandemi koşullarında TC Büyükelçiliği

Ülkemizde Covid 19 pozitif vakalar zirve yaparken özellikle kamusal alanlarda tedbir alınmadığı da dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde yaşanan ve sosyal mesafe tedbirlerinin tamamen unutulduğu görüntüler dikkat çekti.

YENİDÜZEN’i arayarak şikayetlerini paylaşan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları, güncel görüntülerle de karmaşayı gözler önüne serdi. TC Lefkoşa Büyükelçiliği Son dönemde KKTC içişlerine müdahaleleri, tarih kitapları dahil eğitim ve diğer konularla ilgili talimatları ile gündeme geliyordu.