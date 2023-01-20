Burak Çevik “Unutma Biçimleri” ile 73.Berlinale Forum’da yarışacak

Yönetmenliğini ve yapımcılığını gerçekleştirdiği Tuzdan Kaide (2018) ve Aidiyet (2019) filmleri ile Berlinale’de kendine yer bulan Burak Çevik’in yeni filmi Unutma Biçimleri (2023) dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde gerçekleşecek.

Üçüncü defa Forum bölümünde Caligari Ödülü için yarışacak yönetmen Burak Çevik bu özelliğiyle Türkiye’den son yıllarda Berlinale’ye en çok seçilen sinemacılar arasına da giriyor.

Sinemada hikâye anlatım olanaklarını zorladığı, yenilikçi filmleriyle bilinen yönetmenin, 14 yıl önce ayrılan bir çifti konu edinen son filmi “Unutma Biçimleri” yıllar sonra tekrar bir araya gelen çiftin, nasıl ayrıldıklarını bir türlü hatırlayamaması üzerinden tarihin katmanlaşmasına ve tekrar tekrar yazılabilmesine dair bir deneyim sunuyor. Fol Film ile Kuyu Film’in yapımcılığını üstlendiği ve Yönetmen Burak Çevik’in metnini de yazdığı filmin başrolünde Nesrin Uçarlar ve Erdem Şenocak yer alıyor. “Unutma Biçimleri”nin Türkiye’de bu yıl özel bir etkinlik takvimiyle seyirciyle buluşması planlanıyor.