Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nden yeni kararlar

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bazı kararlar aldığını duyurdu.

Alınan kararlara göre, üst solunum yolu şikayeti olan kişilerin maske takması zorunlu hale getirildi.

Bunun yanında, yaşlı bakım evlerini, hastaneleri ve cezaevlerini ziyarete giden kişiler ile bakım evi çalışanları ve 65 yaş üstü hasta bakımıyla görevli olan kişilerin de maske takması zorunlu kılındı.

Kararlarda ayrıca, risk grubunda olan kişilerde solunum yolu enfeksiyonu bulunması halinde en kısa sürede doktora başvurulması, kapalı alanların sıklıkla havalandırılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Alınan karaların tümü şu şekilde:

“1. Üst solunum yolu şikayetleri olan kişilerin maske takmaları zorunludur. Ayrıca yaşlı bakım evlerini, hastaneleri ve cezaevlerini ziyarete giden kişiler ile bakım evi çalışanları ve 65 yaş üstü hasta bakımıyla görevli olan kişiler maske takacaklardır.

2. Özellikle risk grubunda olan kişilerin (65 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diyabet hastaları, HIV hastaları, 5 yaş altı çocuklar) üst solunum yolu enfeksiyonu bulunması halinde test yapmaları ve en kısa sürede tedavilerini alabilmeleri amacı ile doktorlarına başvurmaları gerekmektedir.

3. Üst solunum yolu şikayeti olan ve doktorları tarafından muayene edilen hastaların hastalık raporları gerektiği takdirde kişinin başvurduğu hekim tarafından verilecektir.

4. Kapalı alanların sıklıkla havalandırılması (sınıf, restoran, spor salonları vb. yerler) gerekmektedir.

5. Kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

6. Laboratuvar komitesinin önerisi ile ülkemizde kullanılan laboratuvar tanı testlerinin (Covid-19, diğer viral testlerin vb.) CE-IVD sertifikası olması zorunludur.”