“Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ ‘2 hafta tam kapanma’ istedi, Bakanlar Kurulu dinlemedi” iddiası

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların uygulamaya konmadığı, Sağlık Bakanlığı ve Üst Komite’yi devre dışı bırakıldığı iddia edildi. Elde edilen bilgiye göre Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yarın yeniden toplantıya çağrıldı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 2 hafta genel kapanma kararı aldığı, sadece ülkedeki üretime dayalı işletmelerin ve acil ihtiyaç yerlerinin açık kalması yönünde karar ürettiği, buna karşın Bakanlar Kurulu toplantısı ardından sadece 1 haftalık gece sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girdiği ileri sürüldü.

Başbakan Ersan Saner’in açıklamasının ardından bu durumun özellikle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin tepkisine neden olduğu da iddialar arasında.

Elde edilen bilgiye göre COVID-19 salgın sürecinde karar mekanizması olan tek yetkili Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Sağlık Bakanlığı’nın devre dışı bırakılması ve Bakanlar Kurulu tarafından kararlar üretilmesi tepki topladı. Bazı Komite yetkililerinin bu durumu protesto etme eğilimindeyken, konuyu yargıya taşıma düşüncesinde olanlar da bulunduğu ileri sürülüyor.