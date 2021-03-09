"Bulaş stabil… Aşı yeterli değil"

Fehime ALASYA

Acil Durum Hastanesi Başhekimliği görevine atanan Dr. Erol Uçaner, Pandemi Hastanesi'nin kapılarını YENİDÜZEN’e açtı. Dr. Erol Uçaner yerel bulaş sürecinde durumun "stabil" olduğunu, henüz korkulacak aşamada olunmadığını söyledi.

“Yeniden kapanmayı ne ülke ekonomisi, ne sağlık sistemi ne de eğitim ile turizm kaldırır…” diyen Uçaner, aşılamanın yeterli düzeyde olmadığını kaydetti.

“Şu anki aşılama yeterli değil, daha çok olmalı ve hızlıca artması lazım. Ama aşıya ulaşım çok zor” diyerek bu konuda çalışmaların sürdüğüne işaret etti.

UKÜ’deki yabancı öğrencilerle ilgili de bilgi veren Uçaner, “COVID-19 olan 27 öğrenci dışında temaslı olan ve tespit edilen 42 kişi de izole oldu. Karantinada kontrol altındadırlar” dedi.

Pandemi Hastanesi yoğun bakım servisinde 24 yatak kapasitesi olduğunu, 16 yatak daha ekleyebilecek donanıma sahip olduklarını anlatan Uçaner, “Toplamda 60 hastamız var, 15’i eski pandemi servisinde, 4’ü yoğun bakımda, 41 kişi de pandemi hastanesinde tedavi altında” diye konuştu.

“Ya kapalıyız ya da açık…”

Toplum olarak bazı kurallara uyulması gerektiğinin önemine değinen Uçaner, “Ya kapalıyız ya da açığız, toplum olarak ya siyahız ya da beyazız, gri tonunu tutturup burada kalmayı başarmalıyız” dedi.

Hastanedeki son durumla ilgili bilgiler paylaşan Uçaner, açılım sürecini değerlendirdi. Yeniden kapanmayı ne ülke ekonomisi, ne sağlık sistemi ne de eğitim ile turizmin kaldıramayacağını işaret ederek, “Bu bizim elimizde lütfen dikkatli olalım” dedi.

“Günde 100’e yakın hasta gördük, yoğun bakımda bir günde 3 hastamız vefat etti”

Kapalı alanlardan kaçınmanın çok güç olduğu kış aylarında hastaların arttığını, sağlık sisteminin çok zorlandığını, bu nedenle kapanmaya gidildiğini anımsatan Uçaner, “Günde 100’e yakın hasta gördük, yoğun bakımda bir günde 3 hastamız vefat etti, bunlar çok zorlu bir süreçti” dedi.

Sağlıktaki bu zorlu sürecin hem eğitim hem de turizme yansıdığını dile getiren Uçaner, hayattaki her alanın etkilendiğini belirtti. Toplumun da daha duyarlı olması gerektiğini anlattı.

Maske, mesafe ve hijyen kuralını hem kapalı hem de açık ortamlarda korunması gerektiğine değinen Uçaner, bunların her zaman hayatımızda olması gerektiğini kaydetti.

“60 hasta ile ciddi bir artışımız ve kaygımız yok”

Hastanede hastalarla mücadele edebilecek güç yani yatak ve doktor sayısının pandemiyle mücadeledeki önemine değinirken, şu anki kapasitelerin yeterli olduğunu da belirtti.

Pandemi hastanesiyle ilgili yoğun bakımda 24 yatak kapasitesi olduğu ifade eden Uçaner, 16 yatağı ise ekleyebilecek donanıma sahip olduklarını kaydetti. Toplamda 60 hastanın Pandemide tedavi gördüğü, 15’inin eski pandemi servisinde, 4’ünün yoğun bakımda, 41 kişinin de pandemi hastanesinde tedavi altında olduğu bilgisini paylaştı.

Dün itibariyle birer yataklı 68 odanın olduğunu, burada da 2 yatak kapasitesine çıkma durumları bulunduğunu anlatan Uçaner, bu doğrultuda çalışma yaptıklarını kaydetti.

Hastanede 60 hastanın bulunmasının açılım sürecinde korkulacak durumda olunmadığının da altını çizen Uçaner, “Bu hastalarımızın birçoğunun taburcu olma günü yaklaştı, çift negatifi bulmayı bekleyen birçok hasta vardır bu nedenle 60 hasta ile ciddi bir artışımız ve kaygımız yoktur” dedi.

“Kurallara uymayanı şikayet edin, virüsle yaşamaya alışmalıyız”

Özellikle dış mekanlarda toplum olarak kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Uçaner, kurallara uymayanların ise uyarılması, gerekirse şikayet edilmesi gerektiğinin altını çizdi. “Gittiğimiz bir ortamda oturma düzeni bozuksa mekan sahibini uyarmalı gerekirse şikayet etmeliyiz.” dedi.

“Açılmaktan başka şansımız yok” yorumunda bulunan Uçaner, COVID-19 ile yaşamaya alışmamız gerektiğini ifade etti.

Markete giderken el dezenfektanı ve sosyal mesafeye dikkat edilen ortamları yaşamımızın her alanında korumamız gerektiğine dikkat çeken Uçaner, “Yarın öbür gün normal bir gripmiş gibi bu virüsü atlatacağız, normal seyrinde devam edecek ama şu anda yaşanan bir yıllık süreçte çok ciddi çöküş ve zararlar yaşandı. Bu önümüzdeki süreçte hafifleyecektir ama bu süreçte yeniden kapanıp yeniden açılmayı ülke olarak kaldıramayız.” şeklinde konuştu.

Hastanedeki işleyiş nasıl?

Açılımdan önce çok tartışılan Pandemi hastanesinin işleyişinde bir sorun bulunmadığını anlatan Uçaner, sistemsel bazı sıkıntılar olduğunu, küçük dokunuşlarla bunların kısa sürede ortadan kaldırıldığını ifade etti. Uçaner, şöyle devam etti:

“Örneğin pandemi hastanesinde iki tane bekleme çadırı kurduk ve hastaları ikiye ayırdık. Temaslı iyileşmişler ayrı, pozitifler diğer çadırda bekliyor. Bunların odalarını da ayırarak temaslarını ortadan kaldırdık, randevu sistemini devreye koyduk, sosyal mesafeyle ilgili çeşitli uyarı levhaları koyduk. Olabilecek vaka artışında yatak kapasitemizi daha başka nasıl güçlendirebiliriz diye de iç düzenle ilgili çalışmalarımız sürüyor.”

Personel sıkıntılarının kalmadığını, sadece teknik personel olarak destek beklediklerini kaydeden Uçaner, bunların da giderilmek üzere olduğunu anlattı.

“Aşılama yeterli değil”

Ülkedeki aşılamanın gidişatını da değerlendiren Uçaner, “Şu anki aşılama yeterli değil, daha çok olmalı ve hızlıca artması lazım. Ama aşıya ulaşım çok zor” dedi.

PCR testlerinin şu anki bulaşta yeterli olduğunu da belirten Uçaner, test sayısıyla ilgili ciddi sıkıntı bulunmadığını anlattı. Hızlı testlerin gelmesi ve devreye konmasıyla da büyük rahatlama olacağını söyledi.

Yabancı öğrencilerdeki bulaş kontrol altında

UKÜ’de COVID-19 olan 27 öğrenci dışında temaslı olan ve tespit edilen 42 kişinin de izole olduğunu, karantinada kontrol altında olduklarını anlattı.

“Karantinalı girişler sürmeli”

Ülkeye girişteki uygulamaları da doğru bulduğunu kaydeden Uçaner, gelecek olan öğrenci ve turistlere karantina uygulaması yapılması ve PCR test sonuçlarına göre sosyalleşmelerinin doğru bir uygulama olduğunu ifade etti.

“Ev ziyaretleri ve toplu-kalabalık ortamları engellemek için”

Hafta sonu veya geceleri sokağa çıkma yasağının sürmesini de “Sanırım ev ziyaretleri engellensin ve yakın teması kesmek, toplu, kalabalık ortamları engellemek için yapılan bir uygulamadır. Ve bana göre de çok doğrudur” diyerek değerlendirdi.

“Temaslı tarama ekibinin işleyişi çok başarılı”

Temaslı tarama ekibi, COVID koordinasyon ekibinin çalışmalarının çok iyi olduğunu anlatan Uçaner, temaslı olan kişilerin erkenden karantinaya alınmasının önemine değindi.

Uçaner, konuyla ilgili şu görüşü paylaştı:

“Vakalar açıklanırken şu kadar hastaya rastlandı, şu kadarı temaslı dendiği zaman bu bizim için hayati önem taşıyor. Çünkü o temaslıların pozitife dönüşü karantinada iken oluyor ve bulaş yayılmıyor. Bu büyük bir başarı ve şanstır.”

“Yeniden kapanmayı kaldıramayız, lütfen dikkat edelim”

Bu açılımdan sonra yeniden kapanmamak için üç hayati önemi olan Maske, sosyal mesafe, hijyen kuralına dikkat edilmesi için de YENİDÜZEN aracılığıyla mesaj veren Uçaner, “Lütfen ama lütfen herkes dikkat etsin. Bu açılımdan sonra yeniden kapanmayalım. Bu bizim elimizde. Sağlık, ekonomi ve eğitim yönünden bir darbe daha kaldıramayız bu nedenle çok daha dikkatli olmalıyız.” dedi.