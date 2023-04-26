“Buhranı atlatmak için araba alıyoruz”

Batuhan BORAKAN

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybına rağmen araba satışlarında bir azalma olmadığı ifade edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan galeri işletmecilerinden bazıları, “Ülkemizdeki birçok sorun nedeniyle buhran geçiriyoruz ve araba alarak kendimizi eğlendirmeye çalışıyoruz” derken, bazıları ise “Dövizin yükselmesi galericileri sıkıntıya sokacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Üçöz Motors Direktörü Hasan Üçöz, araba satışlarının pandemiden sonra çok daha iyi olduğunu söyledi, “KDV indiriminin satışlarda büyük etkisi oldu, satışlarımız çoğaldı” şeklinde konuştu.

Erbekçi oto galeri Direktörü Gürbüz Erbekçi, “yükselmesi galericileri sıkıntıya sokacağını düşünüyorum, galericiler olarak kar amaçlarımızı en düşük seviyeye indiriyoruz ki ayakta kalabilelim” ifadelerine yer verdi.

Hasan Üçöz (Üçöz Motors Direktörü):

“KDV indiriminin satışlarda büyük etkisi oldu, satışlarımız çoğaldı”

Hasan Üçöz araba satışlarının pandemiden sonra çok daha iyi olduğunu söyledi.

“KDV indiriminin satışlarda büyük etkisi oldu, satışlarımız çoğaldı” şeklinde konuşan Üçöz, dövizin hızla artmasından dolayı araba satışlarının hızla devam ettiğini belirtti.

Üçöz, “Genel olarak araç tercihleri Japon, ekonomik arabalar yönündedir, bizim galerimizde Lüks araçlar yok fakat olsaydı tercih edilirdi diye düşünüyorum” dedi.

Deniz Fahri (Car&Cars Direktörü):

“Ülkemizdeki bir çok sorun nedeniyle buhran geçiriyoruz ve araba alarak kendimizi eğlendirmeye çalışıyoruz”

Deniz Fahri, ekonomideki zorluklara rağmen araç satışlarının iyi olduğunu, önceki yıllara göre bir düşüşün olmadığını belirtti.

Fahri, “Bu iyi bir şeye haber değil, ülkemizdeki bir çok sorun nedeniyle buhran geçiriyoruz ve araba alarak kendimizi eğlendirmeye çalışıyoruz bu nedenle düşüş gözlemlemiyorum fakat insanların alım gücünün düştüğü aşikardır” dedi.

Japon araçların daha çok tercih edildiğini söyleyen Fahri, “Japon araçlar genellikle maliyeti uygun ve ekonomik araçlardır bu nedenle tercih eden çok oluyor” ifadelerine yer verdi.

Önceki kar marjıyla çalışamamalarına rağmen araba fiyatlarında ciddi bir artışın olduğunu belirten Fahri sebebin “Pandemiden sonra yurt dışında araç alımlarında ve nakliye fiyatlarında ciddi artış oldu, ülkemizdeki gümrük fiyatları arttı bu nedenle fiyatlar da arttı” ifadelerine yer verdi.

Emin Özel (Nicosia Motors Satış Sorumlusu):

“Eskiden insanlar galeriler pahalıdır elden araba alalım derlerdi, şuan da durum tam tersi”

Emin Özel, “Son günlerde dövizin hızla yükselmesinden dolayı özellikle yerli halk Japon araçlara talep gösteriyor” dedi.

Özel, “Daha çok lüks arabaları ülkemizde olan yabancı uyruklu vatandaşlar tercih ediyor” ifadelerine yer verdi.

“Galeride bulunan tüm arabaların fiyatları neredeyse aynıdır” diyen Özel, “elden alım satım yapan kişilerin sosyal medyaya koydukları fahiş araba fiyatlarına şaşırıyorum” dedi.

Özel, “Eskiden insanlar galeriler pahalıdır elden araba alalım derlerdi şuan da durum tam tersi” şeklinde konuştu.

Gürbüz Erbekçi (Erbekçi Oto Galeri Direktörü):

“Dövizin yükselmesi galericileri sıkıntıya sokacağını düşünüyorum”

Gürbüz Erbekçi, “Kıbrıs toplu taşıma kültürü pek yaygın olmadığı için araba ihtiyaçtır” dedi.

Erbekçi, “Dövizin yükselmesi galericileri sıkıntıya sokacağını düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

“Galericiler olarak kar amaçlarımızı en düşük seviyeye indiriyoruz ki ayakta kalabilelim” diyen Erbekçi, “yurt dışından getirdiğimiz araç fiyatları yükseldi, bizde fiyatlarımızı bu yüzden yükseltmek zorunda kaldık” şeklinde konuştu.