“Bugüne kadarki en büyük ikinci ödeme yapıldı”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle kendisine kullanım kaybı ve manevi tazminat ödenmesine karar verilen bir Kıbrıslı Rum’un, mülkiyet sorununun çözümü için Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) yaptığı başvuru sonuçlandı.

TMK önünde neticelenen başvurunun, Girne’de bulunan önemli bir taşınmaza ilişkin olduğu ve başvuruyu neticelendirmek için yapılan ödemenin TMK’nın bugüne kadar yapmış olduğu en büyük ikinci ödeme niteliğini taşıdığı belirtildi. Loizidou davası Kıbrıslı Rum Titina Loizidou, 22 Temmuz 1989'da, Kıbrıs’ın kuzeyinde toprak ve mülkünün kaldığı gerekçesiyle Türkiye aleyhine AİHM'e başvurmuştu. AİHM, Loizidou'nun başvurusunu karara bağlayarak, Loizidou'ya maddi tazminat ödenmesine karar vermiş ve 2 Aralık 2003'te Loizidou'ya tazminat ödenmişti. Delegeler Komitesi, 22 Eylül 2022'de AİHM'nin Loizidou kararına yönelik, TMK tarafından alınan önlemleri etkin ve yeterli bularak, incelemeyi kapatmıştı.