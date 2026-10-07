Bugün üçüncü naaşa ulaşıldı, bir naaşın da kimliği belirlendi

Başbakanlıki Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından devam eden arama çalışmalarında bugün üçüncü naaşa ulaşıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada ulaşılan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve çalışmalar başlatıldı.

Pazartesi ulaşılan naaş Orhan Bekret'e ait

Başbakanlık, pazartesi günü ulaşılan naaşın kimlik tespit çalışmaları tamamlandığını, yapılan DNA incelemeleri sonucunda naaşın Orhan Bekret’e ait olduğu belirlendiğini de açıkladı.

Deniz içerisinde 2 kişi kaldı

Öte yandan, 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, deniz içerisinde 2 kişi kaldı.