“Bugün oy verenler, yarın evlatlarının bağımlılık sorunuyla yüzleşecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Salahi Şahiner, Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı’nı “topluma ihanet” olarak nitelendirdi; yasa geçerse KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişinin önü açılacağını, kumarhane sayısının katlanarak artacağını ve toplumun çok ağır sosyal bedellerle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Şahiner, “Bugün bu yasaya kabul oyu verenler, yarın kendi evlatlarının bu bağımlılık yüzünden düştüğü durumla yüzleşmek zorunda kalacak; bunu da göreceğiz.” diye konuştu.

Şahiner, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin oylarıyla Meclis gündemine getirilen Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı ile ilgili “Sonucunda çok ağır bir reçeteyle bu yasa değişikliği geri alınmak zorunda kalacağını iddia ediyorum. KKTC vatandaşlarının kumarhaneye girmesinin önünü açan bu yasa tasarısından sonra yaşanacak olumsuz olaylar kumar bağımlılığına karşı toplumu eğitmek ve toplumu korumak için özel yasalara ihtiyaç olacaktır.” dedi.

Toplumun sadece ekonomik olarak değil, sosyal açıdan da ağır etkilerle karşı karşıya kalacağını belirten Şahiner, “Toplumu veya işletmeleri sadece mali sıkıntıya değil, intiharlar, soygunlar yaşanacaktır. Bugün bu yasaya kabul oyu verenler kendi evlatları bu bağımlılık yüzünden düştüğü durumdan dolayı yaşayacaklardır, bunu da göreceğiz. Çok acı reçeteler önümüze koyacaktır.” ifadelerini kullandı.

“Bu topluma ihanettir”

Şahiner, geçmişte neden KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girişinin yasaklandığını hatırlatarak şunları söyledi: “Bu yasa yapılırken 2007’li yıllardan neden KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girmesinin önü kapatılmış ve cezai yaptırımlar konuşmuştu? Kalem oyunları ile batırdığınız maliyeyi kurtarabilmek adına vereceğiniz kumarhane izinlerine karşılık KKTC vatandaşlarının kumarhanelere girip halkın parasını kumarhanelerin kasasına yerleştirecek bir yasa değişiklik önerisi bu topluma ihanettir.”

“Ülke yangın yeri, hükümetin önceliği kumarhaneler”

Şahiner, hükümetin önceliklerini de eleştirerek, “Ülke yangın yeri, hükümetin önceliği kumarhanelerin kasasını halkının parasıyla doldurmak. Önceliğin eğitim, sağlık sistemi, ölüm yollarının güvenli hale getirilmesi, hayatı ucuzlatmak, batırdığın üreticiyi kalkındırmak için gözünü karartman gerekiyordu.” dedi.

“Kumarhane sayısı katlanacak”

Son yıllarda kumarhane sayısındaki artışı da gündeme taşıyan Şahiner, yapılan değişiklikle birlikte bu sayının önümüzdeki beş yılda iki katına çıkacağını belirtti. “Kumarhane sayısı 20 yılda 30’u geçti. Yapılan değişiklikle birlikte 5 yılda 2’ye katlanmasına vesile oluyor. Yasanın ertesi günü 750 yataklı ve üzeri otel inşa edeceklere kumarhane izni verilecek. Yani kumarhane sayısı 3’e katlanacak. 5 yıl sonra 100’e yakın kumarhane olacak ve KKTC vatandaşları da girecek. Okul merkezlerinin 100 metre mesafede kumarhane izni verilebilecek bu yasadan sonra.” şeklinde konuştu.

“Hapis cezası kalkıyor, ‘öde kurtul’ dönemi başlıyor”

Şahiner, yasa tasarısıyla birlikte KKTC vatandaşlarına yönelik kumarhanelere giriş yasağının fiilen kaldırıldığını ve caydırıcılığın ortadan kalktığını vurglad. Şahiner, “KKTC vatandaşlarına hapis cezası kalkıyor, sadece idari para cezası verilerek ‘öde kurtul’ deniliyor.” diyerek bu yaklaşımın bağımlılıkla mücadelede etkisiz kalacağını ifade etti.

“Onaylanan otel projeleri sözde turizm tesisine dönüşecek”

Şahiner, Turizm Bakanlığı tarafından onaylanan otel projelerine de dikkat çekerek, “Projesi Turizm Bakanlığı’nca onaylanan 30’u aşkın otel projesi 5 yıl sonra kumarhaneli bir sözde turizm tesisine dönme potansiyeli taşıyacaktır. 750 yatak üzeri, okullara 100 metre mesafede kurulacak bütün otellerde kumarhane izni verilecektir.” dedi.

“Turizm kaynağından alınarak Maliye’ye aktarılacak”

Şahiner, yasa tasarısı ile birlikte turizm gelirlerinin yeniden düzenleneceğini de ifade etti. “Turizm gelirlerinden, turizmde kullanılmak üzere ilgili bakanlığa aktarılan bir rakam var. Yapılacak değişiklikle birlikte kumarhanelerden gelen gelirlerin turizm kaynağından alınarak yüzde 15’i Maliye’nin kasasına aktarılacak.” dedi.