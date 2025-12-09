Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Gönyeli bölgesinde yaşanan sel felaketi ile ilgili Kanal Sim özel yayınına açıklamalarda bulundu. İncirli, Başbakan Ünal Üstel’e ana muhalefet olarak bugün bütçe görüşmelere ara verilesi talebini ilettiklerini belirtti, “Bugün iş mecliste değil, sahadadır” dedi.

Ülkenin çok yüksek miktarda yağış aldığı ve bundan dolayı bazı bölgelerin olumsuz etkilenerek vatandaşların sıkıntı yaşadığını belirten Sıla Usar İncirli, “CTP’den bir heyetle Gönyeli Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nu ziyaret ettik. Belediye ve Sivil Savunma ekipleri yoğun çalışıyor. Yenikent bölgesinde ağır hasar alan evler var. O insanları ziyaret ettik, üzücü görüntüler var. Daha önce gelmeyen bir dere gelmeye başladı. Ağır yağış olunca, derenin önünde de ev olunca su evden geçerek gitti. Bazı evler gördüğümüz kadarıyla tahlie edildi. Dahası da tahliye edilebilir” dedi.

Bu akşam da ağır bir yağış beklendiğini, bunun da daha zor zamanlar geçireceğimiz anlamını taşıdığını söyleyen CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Bu da aslında ülkenin eksiksiz bir afet yönetimi yapması gerektiğini gösteriyor. Herkes kendi bölgelerinde canlarını dişine taktı, ama devletin tüm kurumları ile koordineli çalışmalı. Kamuoyunu da doğru bilgilendirmeli. İnsanlar açıklama bekliyor” ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Başbakan Ünal Üstel’i aradıklarını belirten CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Hali hazırda bütçe görüşmeleri var ama Ana Muhalefet olarak bütçe görülmelerine ara verilmesini düşünüyoruz dedik. Çünkü şu anda koordinasyonsuzluk ve dağınıklık var. Felaket yaşandıktan sonra harekete geçmenin asılında ne kadar yanlış olduğunu, doğru olanın daha önceden hazırlık yapmanın olduğunu bir kez daha hatırlattı bu durum bize. Bu akşam da risk var. Burada can güvenliği esastır ama bu gelecek olan riskleri tanımlayıp kötü senaryolara önlem alma saati. Bütün düşüncelerimizi paylaştık. Bütçe görüşmelerine ara verilmesini önerdik” açıklamasını yaptı.

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun’un kendilerinin grup toplantısını yaparak karar vereceklerini söylediğini aktaran İncirli, “Bugün iş mecliste değil, sahadadır. Bu yaraların hızlıca sarılması için hükümetin çalışması gerekiyor. Herkesin görevinin başında olması gerektiği bir gündeyiz. Biz durumun vahametinin, ülkenin karşı karşıya olduğu durumun farkındayız, bu teklifi yaptık” şeklinde konuştu.