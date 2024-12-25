Şampiyon Melekler’den Serin’in annesi, İsias Otel enkazından yaralı kurtulan, hukukçu Doç. Dr. Pervin Aksoy İpekçioğlu, İsias Otel davası kararını duygusal bir paylaşımla değerlendirdi, "Bugün hala 'adil' bir kararı verme cesaretini gösteremiyorsanız, bir ülkeyi canlı canlı enkaza gömmeye devam edeceksiniz" dedi.

İpekçioğlu’nun paylaşımı şöyle:

Bu davadan çok şey öğrendim SERİN'İM

İnsanlığın öldüğünü,

Parayla insan olunduğunu sananları öğrendim

Sahtekarlıkla çocuklara mezar yapanları öğrendim

Sahte ruhsatla bunları yapabilme hadsizliğini gösterenleri öğrendim

Kızım SERİN'İM İsias denilen toplu mezarda nefessiz kaldı.

SERİN'İM çok yönlü bir çocuktu, iyi bir sporcuydu.

Umuttu bizim için

Umudu öldürenleri gördüm.

Ama bir şeyi daha gördüm, öğrendim

Vicdan ve cesareti arasında sıkışıp kalanların, bu ahlaksız, sahtekar katillere ceza veremeyeceklerini ve bir ülkenin umudunu da öldürebileceklerini gördüm.

Benim ana yüreğimde bu ahlaksızların cezası olası kastın da ötesinde. Ne verseniz acım dinmez. Başka analar, başka canlar yanmasın diye tüm çabam etrafımı saran ahlaksızlara rağmen.

Bugün hala "adil" bir kararı tartışıyor ve verme cesaretini gösteremiyorsanız, bir ülkeyi canlı canlı enkaza gömmeye devam edeceksiniz.