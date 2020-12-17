“Bugün bana yarın sana, susmayalım”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin müdahaleler altında gerçekleştiğini kaydeden T DP Milletvekili Cemal Özyiğit ardından UBP kurultayına direk müdahale edildiğini ifade etti.

Hala kurultayın yapılamadığına da dikkat çeken Özyiğit, tüm yaşananların kamuoyu önünde olduğunu belirterek, Faiz Sucuoğlu’nun müdahalelere ilişkin açıklamalarını anımsatarak, “Bunlara susacaksak olaylar yaşanmaya devam edecektir. Bu müdahaleler hepimize zarar veriyor. Gelin her türlü müdahaleye karşı çıkalım. Bugün bana yarın sana, yaşayarak görüyoruz.” dedi.

“Federasyonu kabul etmekte zorlanan güney, bunu nasıl kabul edecek”

İki devletli çözümün günümüzde ve gelecekte mümkün olmadığını anlatan Özyiğit, “Federasyonu kabul etmekte zorlanan güney, bunu nasıl kabul edecek bize açıklayın? Tanınma peşinde koşarken bizi tanıyan tek ülke olan bunun gerekliliklerini ne kadar yerine getirmektedir?” diye sordu…

Türkiye ile Kıbrıs’ın güneyi arasındaki spor müsabakalarını da anımsatan Özyiğit, Erhan Arıklı’nın ‘spor ambargolarını kıracağız’ söylemlerini de eleştirdi.

“Maraş çözüme yardımcı olacak şekilde düşünülmeli”

Görüşmeler, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz çalışmalarıyla ilgili de Meclis kürsüsünde konuşan Özyiğit, Maraş açılımı ile ilgili de hükümet programına konulan ve oluşturulacağı söylenen komite çalışmasını da eleştirdi.

Maraş konusunun ‘malzemeye’ dönüştürüldüğünü anlatan Özyiğit, sürecin başından sonuna yapılanların yanlış olduğunu savundu, Uluslar arası hukuk sınırları içinde adım atılmadığını da ifade etti.

“Maraş çözümün önünde engel olacak şekilde değil, çözüme yardımcı olacak şekilde düşünülmelidir.” diyen Özyiğit, konunun şova dönüştürüldüğünü ve bu uğurda bir cana mal olduğunu kaydetti.

Üstel ve Ertuğruloğlu soruşturmaları ne oldu?

“Ünal Üstel arkadaşımız belli ki aklandı ve yeniden bakan oldu, o halde suçlular kim?” diye soran Özyiğit, özel jet krizi ile ilgili de kapsamlı raporun açıklanması gerektiğini belirterek, sorumluların istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Adı yolsuzluk soruşturulmalarına karışan ve yeniden bakan yapılan Tahsin Ertuğruloğlu ile ilgili de yaşananların akıbetini soran Özyiğit, “Demek ki Ertuğruloğlu da aklandı, o zaman bununla ilgili de açıklama yapılmalı” dedi.