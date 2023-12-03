Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü…

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımlayan KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Suay, 3 Aralık’ın kendileri açısından sadece farkındalık günü değil adeta azim ve mücadelenin sembolü niteliğinde olduğunu vurguladı.

Engelli bireylerin, sadece vücut ya da çevresel engellerle değil insanca yaşam noktasında karşılarına çıkarılan engellemelerle de mücadele etmek durumunda kaldığına işaret eden Suay, en temel insanca yaşam haklarının başında ise istihdamın geldiğini ve tam 17 yıldır bu konuda sınıfta kalındığını belirtti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi haricinde devlet kurumları bünyesine tek bir istihdam yapılmadığını bildiren Suay, yıllardır mücadelesini verdikleri bu meselenin kanayan bir yaraya dönüştüğünü ifade ederek kamuya 30 kişilik istihdam listesi oluştuğunu öğrendiklerini açıkladı.

Suay, şöyle devam etti:

“Gelinen noktada, küçük ama önemli bir adım atılarak, kamu için 30 kişilik ilk istihdam listesi oluşturulduğunu öğrendik. Başlangıç niteliğinde bir adım olarak kabul ettiğimizi ve KKTC Engelliler Dayanışma Derneği olarak belirlenen isimlerin istihdam durumlarının takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyorum.

Çok sayıda üniversite mezunu, yeterliliğini ziyadesiyle ortaya koymuş engelli vatandaşımız var. Listenin oluşumu noktasında özellikle bu noktaya dikkat etmeye ve hem kendileri hem de ülkeleri için faydalı olabilecek bireyleri ön plana çıkarmaya gayret ettik.

İnanıyorum ki 17 yıllık sürecin akabinde gelen bu başlangıç adımının devamı gelir ve engelli bireylerin en temel problemlerinden birine biraz olsun çözüm üretmiş oluruz.

Bu yılki 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde istihdam müjdesiyle umutlandık. İnşallah atılacak yeni adımlarla da sevincimizi ve mutluluğumuzu ifade ederiz.”