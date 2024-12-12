Buğday üreticilerine sübvansiyon ödemesi kararı tadil edildi

Bakanlar Kurulu, 28 Kasım 2024 tarihli, 2024 yılı ürünü yumuşak ve sert buğdaya ilişkin sübvansiyon ödemeleri kararını tadil etti.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre şu düzenlemeler yapıldı:

“Sert Buğday: 5 Temmuz 2024 ile 16 Eylül 2024 tarihleri arasında 11 TL/Kg fiyatla alımı yapılan ve 8,50 TL/Kg fiyatla satışı gerçekleştirilecek toplam 7 milyon 659 bin 316 kilogram yerli sert buğday için kilogram başına 2,50 TL sübvansiyon ödenecek.

Yumuşak Buğday: Aynı dönemde 10 TL/Kg fiyatla alımı yapılan ve 8,50 TL/Kg fiyatla satışı yapılacak toplam 3 milyon 727 bin 490 kilogram yerli yumuşak buğday için kilogram başına 1,50 TL sübvansiyon ödemesi yapılacak.”