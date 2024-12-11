Cumhuriyet Meclisinde Turizm, Çevre, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi görüşülüyor…

CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları da, “buğday paraları ne zaman ödenecek” diye sordu, üreticinin borçla ektiği buğdayın ücretinin ödenmesi gerektiğini kaydetti.

Harup üreticilerinin de ödenmediğini, çocuklarına kitap kıyafet alamadığını ifade eden Hamzaoğulları, hükümeti eleştirdi, neden bir proje üretilmediğini ve ne zaman ödeme yapılacağını sordu. Hamzaoğulları, eşekler konusunun da Karpazda sorun olduğunu ifade ederek, eşeklerin tarlalarına giren üreticilerin büyük sıkıntı yaşadığını, trafikte de kazalar yaşandığını anlattı.

Hamzaoğulları, bu konuda bir şeyler yapılması gerektiğini ifade ederek, Fikri Ataoğlu’na yönelik “Bu konuda bir şeyler yapacak mısınız” diye sordu.