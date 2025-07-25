Bu yıl için zahire fiyatları belirlendi… TÜK alımlara pazartesinden itibaren başlıyor

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) 2025 yılı ürünü yerli zahire alımlarına pazartesi başlıyor.

Yemlik ve tohumluk arpa için kilogram başına belirlenen fiyat 12 TL.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) pazartesinden itibaren alımına başlanacak 2025 yılı zahire fiyatlarını yazılı açıklamayla duyurdu.

Buna göre, yemlik ve tohumluk arpa kilogram başına 12 TL’den, sert buğday ve tohumluk sert buğday 13 TL’den, yumuşak buğday ile tritikale ve bunların tohumlukları 12 TL’den alınacak.

TÜK’ün ihtiyacı nispetinde alacağı 2025 ürünü tohumluk arpa materyali, tohumluk sert buğday materyali, tohumluk yumuşak buğday ve tohumluk tritikale materyaline kilogramda 3 TL tohumluk primi ödenmesi yapılacak

Toprak Ürünleri Kurumu Yasası uyarınca 2025 yılı ürünü arpa ve buğday yalnızca Toprak Ürünleri Kurumu’ndan yazılı izin alan gerçek ve tüzel kişiler tarafından iç piyasadan satın alınabilecek.

2025 yılı ürünü yerli arpa, buğday, tritikale ve ithal yemlik arpanın satış fiyatları ise Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.