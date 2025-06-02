“Bu yasa artık hükümetin yasası değil, onay verecek milletvekillerinin yasasıdır”

CTP Genel Sekreteri ve Milletvekili Erkut Şahali, Meclis’te görüşülen Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısına ilişkin yaptığı konuşmasında değişiklikle birlikte ülkede casino sayısının iki katına çıkarılacağını belirterek, “Bu ülkede turizmin omurgası maalesef casinolara teslim edilmiştir” dedi.

Yasa ile birlikte ülkedeki casino sisteminin daha da yaygınlaştırılacağına dikkat çeken Şahali, hükümetin bu alandaki politikalarının ciddi bir sorun yarattığını vurguladı.

Şahali, Maliye Bakanı’nın, Turizm Bakanı’nın arkasından casinolu otel yapılması için iş çevirdiğini söyleyerek, “Casino İşletmecileri Birliği komiteye, bu ülkedeki casinolu turizm sektörü ile alakalı devlet makamlarından çok daha ciddi bilgiler aktardı. Ama devlet kanadının aktardığı bilgiler o kadar yarım yamalak, tutarsız ve değişkendi ki güven duymuyoruz” dedi.

Maliye ve Turizm Bakanlıkları arasında verilerin uyumsuz olduğunu söyleyen Şahali, “Devrim Barçın’ın da bahsettiği gibi şans oyunlarından kazanılanla şans oyunları salonlarından kazanmak aynı şey değil. Maliye Bakanlığının sahip olduğu veri ile Turizm Bakanlığının sahip olduğu veri tutarsızca, bundan kuşku duyulur” ifadelerine yer verdi.

Turizm Master Planı’nın sonuçlandırıldığını belirten Şahali, bu yasa ile planın birbiriyle örtüşüp örtüşmediğine dair soru işaretleri taşıdıklarını söyledi. “Turizmle ilgili bir master plan çalışması sonuçlandırıldı. Bu master planla ilgili gelinen son nokta ile bu yasanın uyumu konusunda Turizm Bakanlığının ne düşündüğünü bilmek istiyoruz” dedi.

Yasanın getirdiği finansal risklere de değinen Şahali, Türkiye ile KKTC makamlarının henüz itibari paraların yurtiçine aktarılması konusunda ortaklaşmadığını belirtti. “Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi olarak Ankara’ya yaptığımız ziyaretlerde Türkiye’de mali suçların araştırılmasıyla ilgili görevli MASAK’la da bir görüşme yaptık. Kendileri yasadan haberdardır ama yasaya uyum göstermeyeceklerini ifade ettiler” dedi.

MASAK yetkililerinin Türkiye’nin FATF tarafından Kasım ayında yeniden denetime tabi olacağını belirttiğini aktaran Şahali, “Kasım ayından önce böylesi bir girişimin Türkiye’nin finansal itibarını riske edeceğini ifade ettiler” dedi. Şahali, ülkede ciddi bir şüphe ortamı oluştuğunu da dile getirerek, “Devlet paranın kaynağını merak etmiyor olabilir ama biz kaynağından şüphe ettiğimiz parayı bankalarımıza kabul etmeyiz diyen bir bankalar birliği var” ifadelerini kullandı.

Şahali sözlerini şöyle devam etti:

“Böylesine bir huzursuzluk söz konusuyken gelmesi tasarlanan para bankalarda kendine yer bulamayacakken bu yasa ile ilgili sahiplenici bir tutum içerisinde olunmasını biz nasıl anlayabiliriz? Bu konuda korkunç bir şüphe ve şaibe var. Bu yasa artık hükümetin yasası değil, bu yasaya onay verecek milletvekillerinin yasasıdır.”

Şahali, “Mevcut yasa bu ülkedeki kumarhane sayısını sınırlandırırken, şu anda faaliyetteki 2 kumarhane yasada izin verilmesi mümkün olmadığı halde Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyet yürütmektedir” diyerek yasanın uygulanabilirliğine dair şüpheleri de dile getirdi.