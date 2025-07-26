Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ceyhun Birinci, sigorta emeklisi hastalardan kamu hastanesi eczanelerinde yüzde 20 para talep edilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Birinci, plansız artan nüfus ve buna bağlı hasta sayısındaki ciddi artış ile birlikte, Sağlık Bakanlığı’nın organizasyon yetersizliği nedeniyle sık sık yaşanan ilaç eksikliklerinin de ilaca erişimi zorlaştırdığını söyledi. Birinci, tüm bunlara ek olarak kısa bir süre önce başlatılan yeni bir uygulamayla sigorta emeklisi hastaların kamu hastanelerinin eczanesinden ilaç almaya gittiğinde, yasal olmamasına rağmen para talep edilmeye başlandığını kaydetti.

Ciddi ekonomik sıkıntı yaşayan sigorta emeklisi hastaların ilaca erişiminin tamamen ortadan kaldırıldığını vurgulayan Birinci, “Çok acil olarak bu yanlıştan geri dönülmelidir. Maalesef attığınız her adım insanımızın sağlığını ve ekonomisini çok kötüye götürmektedir, bu sebepledir ki bir an önce gitmeniz gerekmektedir” ifadelerini kullandı. Birinci, konunun düzeltilene kadar takipçisi olacaklarını kaydetti.