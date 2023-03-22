Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği Başkanı Sibel Hançerli, MS hastalarının hastaneye yatış yapıp rutin olarak damardan ilaç alması gerektiğinde prosedür gereği yapılması gereken dosya açma işleminin poliklinik binasına alınmasını eleştirdi.

Hançerli yaptığı açıklamada, “Bu durumda, damardan ilaç alacak olan bir hasta önce Nöroloji Servisi’ne gidip nöbetçi doktorun kim olduğunu öğrenecek, sonra poliklinik binasına gidecek dosya açacak, yeniden servise dönecek, ilacını damardan alacak ve sonra da 3. kata çıkıp dosyasını kapatacak. Bunları kim yapacak? ifadelerini kullandı.

Hançerli, “Yürüme zorluğu, denge sorunu veya görme kaybı gibi sıkıntıları olan MS hastaları, şifa bulmak için gittiği hastaneden, en büyük sıkıntısı olan yorgunluğa yorgunluk ekleyerek mi şifa bulacak? Sorusunu yönelterek, uygulamadan bir an önce vazgeçilmesini ve eski sisteme dönülmesini istedi.

Hançerli yaptığı yazılı açıklamada, pandemi dönemine önce servislerinin karantina servisi yapıldığını, hastaların iki yıl boyunca damardan ilaç almak için süründüğünü, diğer taraftan hastaların ilaç sıkıntısıyla savaştığını ve MS hastaları için ilacın önemini anlatmak amacıyla sürekli uğraş verdiklerini de anlattı.

MS hastalarının kronik hasta olduğunun görmezden gelinmesinden artık yorulduklarını belirten Hançerli, “Günlerdir, bunun biz MS hastaları için ne kadar zor bir şey olduğunu size anlatmaya çalışıyoruz, anlamıyor ya da daha doğrusu anlamak istemiyorsunuz. Bu yanlış uygulamadan ve hayatımızı kabusa çevirmekten vazgeçin” ifadelerini kullandı.