“Bu ülkenin hak ettiği seviyede bir polis teşkilat yasası hazırlanmalı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, polis teşkilatında yapılmak istenen yasa değişikliğine işaret ederek, hiyerarşi ve huzuru bozacak adımlar atılamayacağını söyledi.

Hasan Taçoy yaptığı yazılı açıklamada, polis teşkilatının can, mal ve huzurun güvencesi olduğunu belirterek, “Polis teşkilatımızın içerisinde bulunduğu birtakım sıkıntılar muhakkak ki vardır. Nitekim ben de yaklaşık bir buçuk yıl önce meclise sunmuş olduğum Üst Kademe Yöneticiliği yapan Kamu görevlilerinin atanmasıyla ilgili değişiklik yasa önerisinde bu sıkıntıların ortadan kaldırılması için gereken değişikliklere işaret etmiştim. Ancak ne hikmetse aradan geçen zamana rağmen, iktidar mensubu bir milletvekili olmama rağmen, ortaya koyduğum yasa önerisi görmezden gelinmiş ve yürürlüğe konmamıştır. Bu değişiklik devlet daireleri içerisinde liyakat sağlamak ve disiplini koruyucu bir yapı oluşturmak amacıyla yapılmıştı.” ifadelerini kullandı.

Üst Kademe Yöneticiliği yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında değişiklik yasasında bazı düzenleme ve iyileştirmelere gerek olduğuna işaret eden Taçoy, söz konusu yasa önerisini Meclis’e sunduğunu söyledi.

Polis teşkilatının sorunlarını daha da artıracak, yeni sorunlar yaratarak ciddi tahribatlara neden olacak bir yasa değişikliğinin ısrarla hayata geçirilmek istendiğini belirten Taçoy, “Meclis genel kuruluna dün gelen yasa tasarısı polis teşkilatının hem hiyerarşik yapısını bozacak hem de liyakata zarar verecek bir yapıdadır.” dedi.

Taçoy şöyle devam etti:

“Tasarı önüme geldiği ilk günden itibaren bu yöndeki endişelerimi tüm açıklığıyla dile getirerek, tasarının hayata geçmesi durumunda oluşacak sıkıntılardan duyduğum endişeleri de parti hiyerarşisi içinde yetkililere bilgi olarak aktarmış ve bu konuda destek vermeyeceğimi iletmiştim. Yapılmak istenen değişiklikle polis teşkilatında astlarla üstler yer değiştirecek, bu da disiplinin esas olduğu bir kurumda kronikleşecek sorunlar doğuracaktır.

Bariz bir şekilde görülmekte olan yanlışlarda ısrar edilmesi, polis teşkilatı gibi toplumun huzur ve güvenliğinin temeli olan bir yapıya siyasetin hükmetmesinin önünü açacaktır. Bu da hepimizin sonu olacaktır.

Bu ülkenin bir vatandaşı ve halkın bana vermiş olduğu vekilliğimin sorumluluk bilinciyle yasa tasarısına bu şekliyle destek vermeyeceğimi kamuoyu ile paylaşmayı bir görev bilmekteyim.

Umarım hem partim kendi içerisinde hem hükümet ortakları kendi arasında hem de iktidar ve muhalefet sağduyu bilinciyle bir araya gelir ve bu ülkenin hak ettiği seviyede bir polis teşkilat yasası hazırlanır.”