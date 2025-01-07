Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Kıbrıs’ın kuzeyindeki güvenlik sorunlarına dikkat çekti. İncirli, suç oranlarının artışını, kamu güvenliğindeki zaafiyetleri ve bunların topluma olan etkilerini vurguladı.

“Bu ülkede güvenlik krizi var” diyen CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, “Suç ithal eder durumdayız” ifadelerini kullandı.

İncirli’nin söylemlerine tepki gösteren İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise “KKTC’nin güvenli bir yer olduğunu” iddia etti.

İncirli, güvenlik duygusunun insanların temel ihtiyaçları arasında yer aldığını belirterek, kamu güvenliğinin sağlanmasının, huzurlu bir yaşamın ön koşulu olduğunu ifade etti. Modern toplumlarda güvenliğin devlet tarafından sağlandığını hatırlatan İncirli, “Kamu güvenliği, kanunların uygulanması, kamu düzeninin sağlanması, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması ve suçun önlenmesine yönelik çok boyutlu bir olgudur” dedi.

Polis teşkilatında denetim eksikliği ve bütçe daralmaları olduğunu dile getiren İncirli, polis bütçesinden bu yıl bir milyar TL kesinti yapıldığını söyledi. Bu durumun kamu güvenliği üzerindeki olumsuz etkilerini eleştiren İncirli, toplumda “her şey serbest” algısının yaygınlaşmasının güvenlik zaafiyetini artırdığına işaret etti.

İncirli, 2023 yılına ait resmi istatistiklerden alıntılar yaparak, ülkedeki suç oranlarının ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Adalet sistemine ve cezaevlerine yansıyan bu artışın alarm verici olduğunu ifade eden İncirli, “2023 yılında toplam 42 bin 245 ceza davası dosyalandı, 55 bin 655 dava sonuçlandı. 6 bin 758 hakiki suç raporlanırken, 4 bin 598 kişi cezaevine girdi. Cezaevine girenlerin 1.246’sı öğrenci” dedi.

Suçların artış nedenlerini sıralayan İncirli, nüfus yoğunluğu, gelir eşitsizliği, yoksulluk, işsizlik, mafyalaşma ve kötü yönetimin bu sorunun temel nedenleri olduğunu söyledi. “Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Suçların neden arttığını biliyoruz” diyen İncirli, devletin suçları önlemek için ciddi çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.

İncirli, suçların önlenmesinin topluma olan maliyetini azaltacağını belirterek, suç profilaksisinin önemine dikkat çekti. “Güvenlik sadece bireylerin huzuru için değil, aynı zamanda turizm, yabancı yatırımlar ve ekonomi açısından da kritik bir öneme sahiptir” diyen İncirli, devletin güvenlik politikalarına öncelik vermesi gerektiğini ifade etti.

İncirli, ayrıca uyuşturucu kullanımının çocuk yaşlara kadar indiğini ve bu konuda acil önlem alınması gerektiğini belirtti. “İyi bir nesil yetiştirmek istiyorsak, uyuşturucu konusunda daha kapsamlı eğitim ve denetim çalışmalarına odaklanmalıyız” diyerek konuşmasını sonlandırdı.