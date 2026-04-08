Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, gece yarısı Meclis’te yaptığı açıklamada, CTP’nin erken seçim talebini yineledi, “Bu ülke en geç Haziran ayında seçime gitmelidir” dedi.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin halka verecek bir şeyi kalmadığının altını çizen İncirli, hükümetin her geçen gün ülkeyi daha da kaosa sürüklediğini ifade etti.

CTP lideri, hükümetin yıllardır yaptıklarının toplumda büyük bir öfke ve huzursuzluk yarattığını belirterek, “Herkes çok açık şekilde gördü. Bu memlekette bu hükümet gitmediği sürece hiç kimse rahat etmeyecek. Bu hükümet gitmediği sürece yaşanan kötülükler, rezillikler ve eziyetler devam edecek” dedi.

“Yasa gücünde kararnameyi iptal etseler de, tasarıyı geri çekseler de ya da uzlaşı arayışına girseler de bugüne kadar yaptıklarının hiçbiri örtülemez. Herkes bunu anlamalı” diyen İncirli, bu girişimlerin geçmişte yapılanların üzerini örtemeyeceğini dile getirdi.

“İnsanların içinde büyüyen öfkenin ve isyanın farkında mısınız?”

Toplumda biriken tepkiye dikkat çeken İncirli, dün (7 Nisan) yaşanan olayların tarihi bir gün olduğunu belirterek, “İnsanların içinde büyüyen öfkenin ve isyanın farkında mısınız? Şimdi ise bu durumu soğutmaya çalışıyorlar” dedi. Sendikaların daha önce sunduğu önerilere kulak verilmediğini söyleyen İncirli, yaşanan gerilimin sorumlusunun hükümet olduğunu ifade etti.

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin karar alma mekanizmasının işlemez hale geldiğini söyleyen İncirli, “Bir odadan çıkmayıp saatlerce beklediler. Felç olmuş durumdalar. Doğru karar verecek halleri de, kimseyle aklıselim bir şekilde konuşacak durumları da kalmamıştır. Bu hükümet bitmiştir” şeklinde konuştu.

“Görevde kaldıkları her gün, bir sonraki günü daha da tehlikeye atıyorlar”

Ekonomik tabloya da değinen İncirli, “Daha iki gün önce borçlarının faizini ödemek için yeniden borçlanan bir hükümetten bahsediyoruz. Geleceğe büyük bir borç yükü bırakıyorlar” dedi.

Açıklamasının sonunda erken seçim çağrısını yineleyen İncirli, “Hiç kimse unutmasın; görevde kaldıkları her gün, bir sonraki günü daha da tehlikeye atıyorlar. Bu ülke en geç Haziran ayında erken seçime gitmek mecburiyetindedir” ifadelerini kullandı.