Yeni Kıbrıs Partisi, Devrimci Komünist Birlik ve Sol Hareket, YENİDÜZEN gazetesi yazarı-araştırmacı Kutlu Adalı’nın suikastla katledilmesinin 29. yılında, cinayetin faillerinin ortaya çıkarılması ve yargılanması talebiyle 6 Temmuz’da sokakta olacak. Kutlu Adalı suikastinin 29. yılında bir araya gelen Yeni Kıbrıs Partisi, Devrimci Komünist Birlik ve Sol Hareket yaptıkları yazılı açıklamada

“Kutlu Adalı cinayetinin hesabını soruyoruz” dedi.

Açıklamada, Kutlu Adalı’nın gerçeklerin üzerine giden, tehditler karşısında geri adım atmayan bir gazeteci olduğu, 6 Temmuz 1996’da evinin önünde planlı bir şekilde katledildiği belirtildi. Bu cinayetin yalnızca bir bireye değil, halkın hafızasına, barış umuduna ve düşünce özgürlüğüne karşı işlenmiş siyasi bir suikast olduğu ifade edildi.

Açıklamada, cinayetin devlet eliyle işlendiği, faillerin kimler olduğunun yıllar içinde defalarca kez kamuoyunun gözleri önüne serildiği ancak ne Türkiye Cumhuriyeti’nin ne de yerel makamların etkin bir soruşturma yürütmediği vurgulandı. “Sessizlik ve cezasızlık politikası, suça ortaklık anlamına gelmektedir” denildi.

“Adalet ve hakikat talebimizi bir kez daha yüksek sesle dile getiriyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin, Adalı cinayetinin faillerini ortaya çıkarmak ve yargı önüne çıkarmakla sorumlu olduğu belirtildi. Bu sorumluluğun yalnızca siyasi değil, aynı zamanda tarihsel ve ahlaki bir görev olduğu vurgulandı.

6 Temmuz günü düzenlenecek etkinliğin programı da paylaşıldı. Saat 19.00’da TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde yapılacak basın açıklamasının ardından 19.30’da Kızılbaş Kilisesi önünde buluşulacak ve Adalı’nın katledildiği yere yürüyüş gerçekleştirilecek. Yürüyüş sonunda Grup Üretim kısa bir müzik dinletisi sunacak.

Yazılı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu topraklarda işlenen her siyasi cinayetin hesabı sorulana kadar susmayacağız. Kutlu Adalı’nın kalemi yere düştüğü yerden biz kaldıracağız. Barışın, özgürlüğün ve halkların kardeşliğinin sesi olmaya devam edeceğiz.”

Öte yandan Kutlu Adalı, 29'uncu ölüm yıl dönümünde kabri başında anılacak.

Kutlu Adalı anısına, Kutlu Adalı Vakfı ve YENİDÜZEN Gazetesi tarafından düzenlenecek anma töreni, 7 Temmuz Pazartesi sabahı, saat 09.30’da Adalı'nın Lefkoşa Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek.