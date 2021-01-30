CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplumun en büyük sorunlarından birisinin, her zümrenin kendisini tamamen ak gösterirken, bütün sıkıntıların "öteki"nden kaynaklandığını iddia etmesi olduğuna işaret etti, "adil paylaşım" vurgusunda bulundu.

Erhürman, pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek, "bu süreçten ancak kıt kaynakları adil biçimde paylaşarak çıkılabileceğine" vurgu yaptı.

Erhürman, herkesi önerilerini yaparken “mensup oldukları zümreden başlayarak yapmaya” davet etti.

Sosyal medya paylaşımında ekonomik durumla ilgili yorun yapan Erhürman şunları söyledi:

Vergisini ödemeyen, kaçak işçi çalıştıran, işçisinin sigortasını düşük maaş üzerinden yatıran iş insanı da gördük, işini yapmayan, hatta işe gitmeyen memur da. En büyük sorunlarımızdan biri (istisnalar saklı kalmak kaydıyla) her zümrenin kendisininkini tamamen ak gösterirken, bütün sıkıntıların "öteki"nden kaynaklandığını iddia etmesi.

Ve tabii daha büyük sıkıntı, bu sorunlara çözüm üretecek doğru yönetim tarzını benimsemiş ve aynı zamanda istikrarlı bir görev süresine sahip hükumetlere sahip olmakta yaşadığımız güçlük.

Evet, daha önce de söyledik: Bu süreçten ancak kıt kaynakları adil biçimde paylaşarak çıkabiliriz. Bunun için de her birimiz önerilerimizi mensup olduğumuz zümreden başlayarak yapmalıyız ki fedakarlık hep "öteki"nden beklenmesin.

Ve tabii hükumet... 11 aydır özel sektör emekçisiyle kamu emekçisinin birbirine kırdırıldığı yeter. Cesaret gösterip inisiyatif almak gerekir. Hem birlik bütünlük çağrısı yapıp, hem de böl ve yönet taktiği uygularsanız olacağı bu!!!