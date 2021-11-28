“Bu son olsun” demekle olmuyor

Murat OBENLER

Ülkemizin Yeşilçam sinemasına gidip ana akım filmlerde oynayan ilk sinema sanatçısı olan Feriha Ali (herkesin bildiği ismiyle Feri Cansel) hakkındaki “Samanbahça’dan Yeşilçam’a” belgeseli 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Haftası etkinlikleri çerçevesinde 26 Kasım Cuma gecesi Arbahmet Kültürevi’nde gösterildi. Bağımsız Feministler oluşumu tarafından düzenlenen etkinlik Sadiye Ada’nın açılış konuşması ile başlarken sırasıyla belgesel gösterildi ve yönetmen Şerife Öztemiz ile belgeselin yapım süreci hakkında kısa bir soru-cevap gerçekleştirildi.

Sadiye Ada açılışta yaptığı konuşmada “Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddet ve eşitsizlik devam etmektedir. Eşitsizliğin cinsiyete dayalı nedenlerini konuştuğumuz ve dayanışmayı yükselttiğimiz 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Haftası’nda yaşam öyküleri yarım ve eksik kalmış yitirdiğimiz kız kardeşlerimizi anıyoruz. Bu önemli tarihte, erkek şiddeti kurbanı olan Kıbrıslı oyuncu ve artist Feri Cansel’i de hatırlıyor ve bilinmeyen hikayesini paylaşarak anıyoruz.” dedi.

1944 yılında Surlariçi’ndeki Laleli Cami Sokakta dünyaya gelen ve çocuk gelin olarak nitelendiren genç bir yaşta tanıştığı evliliğe kadar Samanbahça bölgesinde büyüyen Feriha Ali, evliliğini sonlandırması ile aynı zamanlarda o dönem yaşadığı İngiltere’den Türkiye’ye gider ve uzun yıllar sürecek Yeşilçam sineması ve şarkıcılık serüveni başlar. Adını Feri Cansel olarak değiştiren Feriha Ali, aralarında ünlü oyuncular Yılmaz Güney, Ayhan Işık, Sadri Alışık,Ediz Hun ve Göksel Arsoy ile paylaştığı başroller de dahil olmak üzere 100’ün üzerinde filmde rol alır ve Yeşilçamda rol alan ilk Kıbrıslı Türk artist ünvanını alır. Kıbrıs’la bağını hiç koparmayan, zorlu hayat şartlarının da etkisiyle kızı Zümüt’ü belli bir yaşa kadar Samanbahça çocuğu olarak büyümesi için ailesinin yanından almayan,yardımsever, çalışkan ve cesur biri olarak tanınan Kıbrıslı Feriha’nın saklı kalan yaşam öyküsü Yönetmen Şerife Öztemiz tarafından hazırlanan “Samanbahça’dan Yeşilçam’a” belgeseliyle seyirciyle buluştu.

Türk Sinemasının vamp kadınları arasına adını yazdıran Feri Cansel, 2 Eylül 1983 tarihinde İstanbul'da 39 yaşında iken iki yıldır birlikte yaşadığı Melih Ük tarafından tabanca ile öldürüldüğünde kadına yönelik cinayetlere bir yenisi daha eklenmişti. Feri Cansel’in Kıbrıs'ta başlayıp, İngiltere ve Türkiye’de devam eden hayat hikayesi bir cinayetle eksik kalmış oldu. Günümüzde hala daha devam eden kadın cinayetlerine karşı birlikte mücadele mesajı verilen gecede hiçbir insanın hayatının ne sebepten olursa olsun cinayetten dolayı sona erdirilemeyeceği bir kez daha dile getirildi.

