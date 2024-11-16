"Bu sabah arka arkaya 6 deprem meydana geldi"

Yerbilim Mühendisleri Odası Başkanı Oğuz Vadilili, bu sabah arka arkaya 3 ile 4 arasında tam 6 adet deprem gerçekleştiğini açıkladı.

Bu depremlerin pek fazla hissedilmediğini belirten Vadilili, "Ciddiye alınması gereken bir olay yaşadık bugün" dedi, yapılması gerekenleri sıraladı.

Vadili'nin paylaşımı şöyle:

"6 Şubat depremlerinin bölgeye aktardığı stres yükü yavaş yavaş deprem olarak hissedilmeye başlandı. Bölgemiz aslında bu rutini binlerce yıldır yaşıyor!!!

Adamızda bugün sabah toplamda yarım saat içinde 6 adet, büyüklükleri 3 ile 4 arasında 7-12 km sığ derinliklerinde sahip depremler gerçekleşti.

Depremlerin dizilimleri ve yayılımlarına bakıldığında güneyden kuzeye doğru karayı da kesen! sol yanal doğrultu atımlı bir yırtılma fayından kaynaklı olmalı.

Belki çok hissetmedik. Bugüne kadar bu hattın varlığından bu denli anlaşılır sismik kayıt olarak çok da haberdar olmadık!

Fakat bugünkü kayıtlar bize buraya farklı bir gözle bakmamız gerektiğini çok açık gösterdi. Ciddiye alınması gereken bir olay yaşadık bugün.

Şimdi korkmadan bu hat ve diğer fay hatlarının stres yüklerini, yayılımlarını, potansiyel deprem üretme kapasitelerini belirleme çalışmalarına devam edilmesi gerekmektedir.

Mesela MTA ve Jeoloji Maden Dairesi'nin diri fay projesinin ikinci etabına PARA ayırın. Bu işi yapacak kurumlarımız ve insan kapasitemiz vardır.

Bir an önce Meteoroloji Dairesi'ne bağlı olan sismoloji bölümünü Jeoloji ve Maden Dairesi'ne bağlayın.

Tamamlayamadığınız okulların güçlendirme projelerini tamamlayınız. !

Yeni okulları inşaa ediniz. !

Yeni hastahaneler inşaa ediniz.!

Sivil savunmayı güçlendiriniz. !

Sonra üzülmemek için toplumumuz da lütfen bunların takipçisi olsun. !!!"