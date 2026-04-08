Siyasi rehine olarak polis tarafından dün 10 saat tutuklu bulunan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, “10 saat özgürlüğümü kısıtlama ile ne beni korkutabilirler, ne EL-Sen çalışanlarını bezdirebilirler ne de bu halkı. Burada gördüğünüz sadece sendikalar değil, halktır” ifadelerini kullandı.

Dün sürecin yalanlarla oyalandığını söyleyen Tuğcu, “Bizim yapmak istediğimiz bu ülkede bellidir. Bu saatten sonra bu halkı kimse durduramaz. Bilecekler ki artık son noktadayız. Dün bir sürü yalanla süreci oyalamaya çalıştılar” dedi.

Halkın erken seçim talebine işaret eden Tuğcu, “Halk ‘bizim verdiğimiz temsiliyeti istemiyoruz, erken seçim tarihi belirleyin’ diyor. Halkın iradesi ortada. Bunun siyasetle hiçbir alakası yoktur artık. Siyaset üstü bir duruma dönüştü” diye konuştu.