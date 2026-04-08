Sendikalar adına ortak açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, “Bu öneriyi ne kabul ederiz ne de görüşürüz” dedi.

Maviş, “Başbakanın ve hükümetin ‘sendikaların önerileri’ diye ortaya attığı tasarı, sendikalarımızın önerileri değildir” ifadelerini kullandı.

Maviş, “Bu öneriyi ne kabul ederiz ne de görüşürüz. Hükümet bir kez daha kötü niyetli olduğunu, Haziran ayından itibaren geçerli olacak bir yasayı ısrarla halkın sokakta olduğu sendikaların dördüncü genel grev gününde geçireceğini açıklamasıyla ifade etmiştir” dedi.

Maviş, “Hükümetin bugün tek yapması gereken şey yasa tasarısını geri çekme ve istifa etmektir” diye konuştu.

Öte yandan, sendika yetkilileri şu anda Cumhuriyetçi Türk Partisi ile görüşüyor.