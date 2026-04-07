"Bu mücadelede geri adım yoktur, direnmeye devam edeceğiz"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin sağlık alanındaki uygulamalarını eleştirerek, özellikle grevlerin yasaklanmasına yönelik adımların anti-demokratik olduğunu belirtti, sağlık alanındaki sendikaların kararını selamladı.

Açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu durumun yolsuzluk, liyakatsizlik ve kötü yönetimin sonucu olduğu belirterek, Sağlık Bakanlığı’nın sorunlara çözüm üretmek yerine baskıcı yöntemlere başvurduğu iddia edildi. Sağlık alanındaki grevlerin Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Birlik, Meclis önünde yaşanan olaylara da değinerek, şiddet ve biber gazı kullanımına tepki gösterdi. Bu tür müdahalelerin demokratik değerlere zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, mevcut yönetimin halkın iradesine başvurması gerektiği belirtilerek erken seçim çağrısı yapıldı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanları ve sendikaların yürüttüğü mücadeleye destek verdiğini duyurarak, sağlık alanındaki grev yasağı kararını tanımadığını kaydetti. Bunun yanında, sendikaların sivil itaatsizlik çağrısına da açık destek verildi.