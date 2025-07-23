Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomist Mertkan Hamit’in Türkiye’ye girememesi hakkında yorum yaptı.

Erhürman, “Ne bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin suskunluğu noktasında, ne de Türkiye-KKTC ilişkileri açısından kabul edilebilirdir. Bu meseleyi doğru zeminde görüşmek ve artık geride bırakmak konusunda kararlıyız. Geçmiş olsun sevgili Mertkan” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Mertkan Hamit de Türkiye’ye giremeyenler kervanına katıldı.

Sabahleyin geçmiş olsun demek için aradım. “Sebebini bilmiyorum” dedi. Sorduğu zaman öğrenmesi de mümkün olmamış maalesef.

Türkiye’ye girememek ve sebebini dahi öğrenememek… Daha öncekiler gibi. Bu durum ne Mertkan ve aynı durumdaki diğer arkadaşlar için, ne bu ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin suskunluğu noktasında, ne de Türkiye-KKTC ilişkileri açısından kabul edilebilirdir.

Bu meseleyi doğru zeminde görüşmek ve artık geride bırakmak konusunda kararlıyız.

Geçmiş olsun sevgili Mertkan.