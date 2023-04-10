“Bu memleket bizim” şarkısına klip çekildi

Sözlerini Neriman Cahit’in yazdığı, bestesini Cemal Özgürsel’in yaptığı ve Muhittin Yangın’ın da seslendirdiği “Bu memleket bizim” adlı şarkıya klip çekildi.

Düzenlemesini Nazım Ced ve Kazım Özalp’ın üstlendiği parçanın Cemal Yıldırım tarafından çekilen klibi, dün müzik severlerle buluştu.

Cemal Yıldırım, KTAMS sponsorluğunda hazırlanan kliple ilgili değerlendirmesinde, klibin kurgulanmasında toplumsal varoluş mitinglerine de gönderme yaptığını, o günlerdeki görkemli kalabalıkların, içine hapsoldukları çaresizlik ve yalnızlık duygusunu da vermeye çalıştığını söyledi.

Yıldırım şunları aktardı:

“İzleyicilerin klibi izlerken geçmişe dönerek, ‘acaba nerde hata yaptık’ diye düşünmelerini istedim... Cennet gibi bir adada yaşamamıza rağmen, derin bir yalnızlık ve mutsuzluk hakim tüm yurtseverlerde... Elimden geldiğince bunu aktarmaya çalıştım klipte… Bu sebeple Muhittin Yangını, bu güzel doğada yalnız ve tek başına çektim ve kurguladım.”

Sanatçı Muhittin Yangın ise yıllardır gerek bireysel gerekse grup olarak ülke barışına ve demokrasisine müzikal anlamda katkıda bulunmayı misyon eden bir sanatçı olarak böylesine anlamlı bir çalışmada yer almaktan duyduğu heyecanı ifade etti.

Yangın, şarkının ve klibin, ülke müzik tarihinde önemli bir yer tutacağına inandığını kaydederek, klibe sponsor olan KTAMS’a teşekkür etti.

“Bu memleket bizim” şarkısının kaydı ise Stüdyo Gazi Set’te yapıldı.