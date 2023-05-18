“Bu kurumlar bize her zaman yol açar”

► Daha önce LGBT karşıtlığı ile gündeme gelen “Kıbrıs Türk Eğitim Sendikası” şimdi de Türkiye’nin Kıbrıs’taki elçiliği tarafından kurulduğu ve finanse edildiği yönündeki iddialarla gündeme gelmiş durumda. Sendikanın Başkanı Himmet Turgut YENİDÜZEN’e konuştu, iddiaları yanıtladı…

● KTÖS Genel Sekreteri Maviş: “Eğer elçilik kurmadıysa çıkıp, ‘bizim parmağımız yok’ desin”

● KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel: “Elçilikte toplantılar yapan, elçiliğin finanse ettiği, elçilikle organizasyonlar düzenleyen yandaş bir sendika”

Ertuğrul SENOVA

Eğitim Bakanlığı’nın, 1 yıldır görüşülmeyen Öğretmenler Yasası’ndaki değişikliğe ilişkin yasa tasarısını aniden Meclis komitesinde görüşülmeye başlamasını talep etmesi ve söz konusu görüşmelere, yasa kapsamında okullarda yetkili KTÖS ve KTOEÖS’in yanı sıra, yetkili olmayan KTES’i de davet etmesi, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi…

Daha önce cinsiyet eşitliği ve LGBT karşıtlığı ile gündeme gelen “Kıbrıs Türk Eğitim Sendikası (KTES)”, şimdi de Türkiye’nin Kıbrıs’taki elçiliği tarafından kurulduğu ve finanse edildiği yönündeki iddialarla gündeme gelmiş durumda.

YENİDÜZEN’e konuşan KTÖS ve KTOEÖS genel sekreterleri, elçilik tarafından kurulduğunu söyledikleri sendikanın, “okulları gezip, ‘üye olursanız, okul kulüplerine elçilik kanalıyla destek vereceğiz’ vaadinde bulunduğu” ya da “elçilikte toplantılar yapıp, elçilik tarafından finanse ettiridikleri ortak organizasyonlar düzenlediği” yönünde iddialar ortaya attı.

Sendika temsilcileri, Türkiye’deki gibi kurulan yandaş sendikalar aracılığıyla, sendikal mücadeleye saldırıldığını düşünüyor.

YENİDÜZEN, söz konusu iddialar üzerine KTES’in başkanı Himmet Turgut ile görüştü.

Turgut, net bir dille olmasa da sendikanın elçilik tarafından kurulduğu ya da finanse edildiği iddialarını yalanladı. Turgut, “Benim de sizin de kökünüz Türkiye. Herhangi bir faaliyetimizde onlarla birlikte olmaktan onur duyarım” dedi.

Sendikanın üye sayısına ilişkin bilgi vermeyen Turgut, “Rakam vermem doğru olmaz” dedi, “Ama yeterli miktarda, resmi olarak sendikanın devamı için yetecek bir miktarda üyemiz var” ifadelerini kullandı.

Okullara gidip, “Bize dahil olursanız, elçilik kanalıyla okul kulüplerinize maddi destekte bulunabiliriz” benzeri vaatlerde bulunduğu iddialarının da asılsız olduğunu söyleyen Turgut, sürekli elçiliğe girip çıkma nedeninin Türkiye’den gelen öğretmenler olduğunu öne sürdü.

KTES Başkanı Turgut, “sendikadan bağımsız” olarak; TC Elçiliği, Sivil Savunma Teşkilatı ve Vakıflar İdaresi’nin kendilerine yollar açtığını, destekte bulunduğunu da ifade etti.

KTES Başkanı Himmet Turgut: “Benim de sizin de kökünüz Türkiye. Herhangi bir faaliyetimizde onlarla birlikte olmaktan onur duyarım.”

YENİDÜZEN: Kamuda örgütlü öğretmen sendikaları, başkanı olduğunuz sendikanın TC Elçiliği tarafından veya desteğiyle kurulduğunu iddia ediyor. Bu doğru mu?

Himmet Turgut: “Ben bu vatanın bir evladıyım. Onların (sendikaların) herhalde demek istedikleri, Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içinde çalıştığımız anlamını vermek istediler. Biz zaten KKTC’yi, Türkiye Cumhuriyeti ile beraber kurduk. Benim de, sizin de kökünüz orası. Herhangi bir faaliyetimizde onlarla birlikte olmaktan onur duyarım.”

YENİDÜZEN: Yani sendikanın kurulum aşamasında elçiliğin destekleri oldu mu?

Himmet Turgut: “Hayır, biz kurduk. Üyelerimiz belli, tüzüğümüz belli… Biz sendikayı 2017 yılında kurduk. Bunun öncesinde dernek olarak görevdeydik. Baktık ki dernek olarak fazla bir şey yapamıyoruz, sendikaya dönüşme kararı aldık. Karşıdaki sendikaların görüş ve düşünceleri bize umuyor. Ben yıllarca karşıdaki sendikalarda üyelik yaptım. Banan uygun olmadığını gördüm. Sonra da arkadaşlarımla bu sendikayı kurdum.”

“Üye sayımızı vermem doğru olmaz”

YENİDÜZEN: Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’nın kaç üyesi var?

Himmet Turgut: “Sayı vermem doğru olmaz. Görüştüğümüz var, gelen var, giden var… Üye sayımızın çok fazla olmadığını söyleyebilirim ama yeterli miktarda, resmi olarak sendikanın devamı için yetecek bir miktarda üyemiz var.”

YENİDÜZEN: Kuruluş sürecinizde bazı okullara giderek “Bize dahil olursanız, elçilik kanalıyla okul kulüplerinize maddi destekte bulunabiliriz” benzeri vaatlerde bulundunuz mu?

Himmet Turgut: “Bizim öyle bir gücümüz yok. Biz başka birinin parasıyla fazla iş yapıp, birilerine bağımlı kalmak istemeyiz. Özgürlükçü bir yaklaşım içinde, demokratik kurallar çerçevesinde hareket ederiz. Biz kimseye söz vermedik, bir şey de yapmadık. Yanlış bir anlama çekmezseniz, bizim maddi destek vermeye değil, yardıma ihtiyacımız var. Üye sayımız nedeniyle gider gelirimiz belli. Yapamayacağımız sözler vermeyiz kimseye.”

“Bakanlık, Elçilik, Vakıflar, Sivil Savunma… Bu kurumlar bize her zaman yol açar”

YENİDÜZEN: Sürekli elçiliğe girip çıktığınız, birilikte organizasyonlar oluşturduğunuz iddialarına ilişkin neler söylemek istersiniz?

Himmet Turgut: “Ben burada, İlahiyat Koleji müdürüyüm. Benim, Türkiye’den gelen 25 öğretmenim var. Bu insanlarla ilgili elçilikle görüşmeyeceksem kiminle görüşeceğim? Hatta okulumuzda yapılan eğitim projelerinde elçilik de bize zaman zaman yol açıyor. Eğitim Bakanlığı, TC Elçiliği, Vakıflar İdaresi, Sivil Savunma… Bu kurumlar bize her zaman yol açar. Eğitimin ne kadar pahalı olduğunu, bütçede okullara ayrılan payı siz de biliyorsunuz. Projelerimize destek amaçlı olarak saydığım kurumlardan destek alıyoruz ama bunun sendikayla bir ilgisi yok.”

KTÖS Genel Sekreteri Maviş:

“Okulları gezip, ‘üye olursanız, okul kulüplerine elçilik kanalıyla destek vereceğiz’ vaadinde bulundular”

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası’nın (KTES) TC Elçiliği desteğiyle kurulduğunu iddia eden KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamasında, söz konusu sendikanın kurulduğu süreçte, okulları gezerek, “sendikaya üye olursanız, okul kulüplerine elçilik kanalıyla destek vereceğiz” yönünde vaatlerde bulunduğunu öne sürdü.

Sendikanın üye sayısının çok düşük olduğunu ve öğretmenler içinde etkili olmadığını dile getiren Maviş, “Sadece, örgütlü öğretmen sendikalarının ortaya koyduğu görüşün aksine açıklamalar yapmak için ortaya çıkıyorlar. Türkiye’deki gibi paravan bir sendika kurulmuş durumda” dedi.

“Komitedeki tek talepleri, ilkokullarda din kültürü ve ahlak bilgisinin branş öğretmenleri tarafından verilmesi oldu”

Geçtiğimiz günlerde Öğretmenler Yasası’na ilişkin yapılacak değişikliklerin görüşüldüğü Meclis komitesine, yetkili olmamalarına karşın Eğitim Bakanlığı tarafından KTES’in de davet edildiğini ifade eden Maviş, “Tek talepleri, ilkokullarda din kültürü ve ahlak bilgisinin branş öğretmenleri tarafından verilmesi oldu” dedi.

Maviş, “Benim ihtiyacım İskele’de eğitim gören yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi yapabilecek öğretmen istihdam etmekken, din kültürü öğretmeni talep eden bir sendikadan bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eğer elçilik kurmadıysa çıkıp, ‘bizim parmağımız yok’ desin”

Söz konusu sendikanın 30 ila 40 arasında üyesi olduğunun söylendiğini aktaran Maviş, “Elçilik tarafından kurulduğundan eminiz. Eğer elçilik kurmadıysa çıkıp, ‘bizim parmağımız yok’ desinler” şeklinde konuştu.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel:

“Bu filmi daha önce de gördük. Yandaş sendikalar kurduruluyor”

Sendikaya ilişkin YENİDÜZEN’e konuşan bir diğer isim, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel oldu.

Talimatla öğretmen haklarına yönelik ciddi saldırıların yaşandığını söyleyen Gökçebel, “Bu talimatları uygulayan hükümetlere, talimatları veren adresler de bellidir” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle çalışanların hakları ortadan kaldırılırken, kamusal hizmetler niteliksizleştirilirken, eğitimin 22. Maddesi Türkiye ile paralel gidilecek diyerek boşaltılırken, aslında daha önce de gördüğümüz bir film gösterime giriyor. Yandaş sendikalar kurduruluyor.”

“Elçilikte toplantılar yapan, elçiliğin finanse ettiği, elçilikle organizasyonlar düzenleyen yandaş bir sendika”

Sözünü ettiği sendika olan KTES’in elçilik tarafından kurulduğunu söyleyen Gökçebel, “Elçilikte toplantılar yapan, elçiliğin finanse ettiği, elçilikle organizasyonlar düzenleyen yandaş bir sendika oluşturdular” dedi.

Sendikaların devre dışı bırakılması sürecinin Türkiye’de yaşanan bir gerçek olduğunu söyleyen Gökçebel, “Aynı senaryo burası için de yürürlüğe konmuş durumda. Örgütlü mücadeleyi ortadan kaldırıp, biat etme düzenine alıştırılmaya çalışılan bir sistem özlenmekte. Bu nedenle öncelikleri, öğretmen sendikalarının direncini kırmaktır” şeklinde konuştu.

“Mesele sadece sözü edilen sendika değil; bu topluma giydirilmek istenen gömlektir”

“Mesele sadece sözü edilen sendika değil; bu topluma giydirilmek istenen gömlektir. Bu gömlek, öğretmenin aydın duruşu ile reddedilecek” diyen Gökçebel, “Oluşacak olan kaostan Eğitim Bakanlığı sorumludur” ifadelerini kullandı.