“Bu kültür kaybolmasın”

Batuhan BORAKAN

Lefkoşa’nın tanınan ve sevilen esnaflarından Hakan Aşık, Lefkoşa Posta Dairesi’nin önünde tam 23 yıldır sulu muhallebi, salep ve çeşitli tatlılarıyla, ‘mutluluk dağıtmaya’ devam ediyor…

2000 yılından bu yana geçimin bu şekilde sağladığını söyleyen Hakan Aşık, ‘arkadaş tavsiyesi’ ile başladığı işini severek yaptığını da belirtiyor.

Daha önceleri küçük bir marketi olduğunu ve işlerinin zayıf gittiğini anlatan Aşık, markete tatlı ürünleri getiren bir arkadaşının tavsiyesi üzerine muhallebiciliğe başladığını anlatıyor…

“Bu işi yapmak isteyen gençlere öğretip devredeceğim…”

Bir kızı ve oğlunun olduğunu belirten Aşık, ikisinin de bu işi yapmaya vakitleri olmadığını söylerken,

“Bu işi yapmak isteyen özellikle genç kişilere işi öğretip devredeceğim, bu kültürün ölmesini istemiyorum, bu kültür yaşasın, sağlığım el verdikçe ben de işime devam edeceğim, işimi seviyorum” diyor…