“Bu konuda cevap vermeyeceğiz”

CTP Milletvekili Sami Özuslu, yazdığı köşe yazısı nedeniyle tutuklu yargılanma ihtimali bulunan gazeteci Ali Kişmir’e yönelik suçlamayı barındıran yasanın değişmesi için ‘hükümete’ mensup vekillerden tek tek destek istedi, UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun, yanıt vermeyeceklerini söyledi.

TAK bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan CTP Milletvekili Sami Özuslu, yazdığı köşe yazısı nedeniyle Perşembe gün bir kez daha mahkemeye çıkarılacak olan ve “tutuklu yargılanma” ihtimali bulunan BASIN-SEN Başkanı, gazeteci Ali Kişmir’e yönelik suçlamayı barındıran yasanın değiştirilmesi yönünde Hükümete mensup vekillere çağrı yaptı, tek tek yanıt istedi.

Ekim 2023’te, hükümete mensup vekillerin de ivediliğine oy verdiği Askeri Suçlar ve Cezalar Yasası’na ilişkin değişikliğin neden komiteden geçmesinin sağlanmadığını soran Özuslu, “Kumarhanelerin sayısını sınırsız çoğaltmak, sendikaları kapatmak gibi tasarılara ivedilik verip, yasa gücünde kararnmaleler çıkarırken bir gazetecinin hapse girmekle karşı karşıya kalmasını görmezden mi geliyorsunuz?” diye sordu.

Özuslu, hükümete mensup vekilleri Perşembe gün gerçekleşecek PI davasına davet ederek, “O yasaya neden ivedilik vermiştiniz? Neden karşı çıkmamıştınız? Elinizi vicdanınıza koyun bir gazetecinin tutuklu yargılandığını, kelepçeli şekilde polis aracından indirilip mahkemeye getirildiğini gözünüzün önüne getirin... Gelin bu yasayı değiştirelim. Bu çağdışı yasayı değişelim. Türkiye’deki darbe sonrası geçen bu yasayı değişelim. Düşüncenin yargılanması gibi bir kara lekeyi alnınıza sürmeyin” dedi.

Özuslu, “Ali Kişmir tutuklu yargılanırsa, mahkum olursa bunun sorumlusu tek tek sizsiniz. Bu kadar inat olmaz nereden işaret bekliyorsunuz? Hangi milletin vekilisiniz? Bu soruyu kendinize sorun. Yarından sonrası geç olabilir. Gelin bu hatadan dönün. Nereden korkuyorsunuz? Nedir bu sessizliğiniz? Neden bu yasanın değişmesini sağlamak için kımıldamıyorsunuz? Yarım saatlik iştir” şeklinde konuştu.

Özuslu daha sonra, genel kurul salonunda çok az sayıda kalan hükümete mensup vekil ve bakanlardan, Askerli Suçlar ve Cezalar Yasası’na ilişkin değişikliğin hızlıca neden görüşülmediğinin yanıtını istedi.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu: “Düşüncem nettir. Düşünce hiçbir zaman suç olmamalı. Biz de düşünce özgürlüğünü savunuyoruz.”

UBP Grup Başkan Vekili Sunat Atun: “Bu konuda cevap vermeyeceğiz.”

UBP Milletvekili Zorlu Töre: “Emrivaki yapıyorsunuz, faşist dayatma yapıyorsunuz bu kürsüyü kullanarak.”

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay: Bu akşam bu konulara girecek ne insan ne de başka durum var. Bu konuyu başka bir gündem maddesinde konuşuruz. Daha fazla uzatmanın anlamı yok. Yorgunuz. Anlayış gösterin.