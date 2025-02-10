“Bu konu sürekli bir mazeret üretme haline geldi”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, yaşanan ölümlü kazalar sonrasında trafikte aydınlatma direklerinin çalışmamasını eleştirerek, bir yetki karmaşası yaşandığını, hükümetin bu yetki karmaşasını çözmesi gerektiğini söyledi.

Meclis’te konu hakkında konuşma yapan Erhürman, “Aydınlatmada yetki karmaşasını duymak artık çok yorucu bir şey...” dedi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Gönyeli’deki aydınlatma ile ilgili “Sorumluluk Kıb-Tek ve Gönyeli-Alaköy Belediyesi’ndedir” açıklamasını da yanıtlayan Erhürman, “Erhan bey Kıbtek’e yazı yazdık diyor. Kıb-Tek Başbakanlık’a bağlı değil mi?

Başbakanlık’ta bir komite de kuruldu, bu kadar zamanda yetki karmaşası neden halledelemiyor? Bu sorun mevzuatla ilgili bir sorunsa değiştirilsin, eğer maddi anlamda bir sorunsa doğru yere katkı yapılsın. Bu konu sürekli bir mazaret üretme haline geldi” ifadelerini kullandı.

Belediyelerin trafik cezalarından 2021 yılından beri alması gereken milyonlar TL alacağı olduğuna da dikkat çeken CTP lideri, “Parti ayrımı yapmıyoruz. Birçok belediye bunun sıkıntısını yaşıyor. Belediyeler için bu paraların çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Söylenenlerin kendi içinde bir tutumu olması gerekir” şeklinde konuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın trafikte düzeni sağlamakla, yol güvenliğini ve aydınlatmayı sağlamakla yükümlü olduğunu da bir kez daha hatırlatan Tufan Erhürman, “Eksikler olabilir ama şu anda konuşulan bu alanda iş yapılmamasıdır” diye konuştu.