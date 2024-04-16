CTP Milletvekili Erkut Şahali, dün YENİDÜZEN'in manşetine taşıdığı ve Meclis'in dünkü toplantısında da gündem olan Türkiye’ye girişine izin verilmeyen yurttaşlara ilişkin izahat istedi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un konuyu Türkiye’ye sorduklarını ve cevap bekledikleri söylediğini anımsatan Şahali, 2020 yılının Ekim ayından beridir TC’ye G82 koduyla 7 ve N82 koduyla 8 kişi olmak üzere toplam 15 kişinin girişinin yasaklandığını belirtti.

Bu insanların nasıl “milli güvenlik aleyhine faaliyette bulunduğu kanaatine varıldığı ve başka kimlerin yasaklı olduğu” konusunda Hükümetin kamuoyunu bilgilendirmek zorunda olduğunu vurgulayan Şahali, bu konuda izahat istedi.

“Kıbrıs Türk halkı demokrasiyi içselleştirmiştir” diyen Şahali, bugüne kadar bahse konu kodlarla “yaftalananların” hiçbirinin “sakıncalı” olmadığı kanaatini dile getirdi ve 15 kişinin arasında eski bir milletvekili olduğunu da hatırlattı.

Hükümetin TC’ye konuyla ilgili yazı yazdığına inanmadığını söyleyen Şahali, İçişleri Bakanı’nın bugünkü Meclis oturumunda olmamasını eleştirdi.

Meclis’te bulunan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’ndan bu konuda yanıt beklemediğini söyleyen Şahali, “Bu konu artık ertelenebilir bir konu değildir.” diyerek, Başbakan Ünal Üstel’in pazartesi günü yapılacak ilk Meclis oturumunda kürsüye çıkıp açıklama yapmasını istedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise bu esnada yerinden söz alarak Başbakan’a ve ilgili bakana Şahali’nin taleplerini ileteceğini söyledi.