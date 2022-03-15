Bu kez Hükümet süre istedi, Hayvan Üreticileri eylemi askıya aldı

Fehime ALASYA

Hayvan üreticilerinin sorunlarına çözüm bulunması için hükümete 15 Mart’a kadar verdiği süre doldu, bu kez hükümetin ‘iyileştirme’ için hayvancılardan süre talep edilmesi ile eylem ay sonuna kadar askıya alındı.

Hükümetin çiğ süte yapılan zammı geri aldığını, hayvan destekleri konusundaki taleplerinin ise ‘ek bütçe çıkana dek’ beklemede olduğunu anlatan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, akaryakıt ve elektrikte yapılan zamların havancıya uygun olarak düzenlenmesinin de beklemede olduğunu belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Naimoğulları, “Yapılan bazı açılımlar olduğu için hükümete ay sonuna dek kısa süre verdik, yapılacak olan açılımları beklemedeyiz, bu arada ise eylem hazırlıkları için geniş çaplı toplantılarımız sürecek, taleplerimiz karşılık görmezse sonrası toplumsal eyleme dönüşecek” dedi.

Zamlara karşı sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edeceklerini anlatan Naimoğulları, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkarlar, Müteahhitler Birliği ile eylem hareket planı belirlemek için görüşme başlattıklarını, hükümeti bekleme süresince bu görüşmelerin devam edeceğini kaydetti. Naimoğulları, “Hep birlikte hareket edip zamlara tepkiyi büyüteceğiz, toplumsal olarak hareket edeceğiz, halk da artık bu zamları kaldıramıyor” şeklinde konuştu.

“Yapılan açılım bizi tatmin etmedi, süre tanıdık, toplumsal eylem için hazırlanıyoruz”

Naimoğulları, şöyle devam etti:

“Dün sabah arpaya zam yapıldı, Bakanlığa gittik, Dursun Oğuz Meclis’teydi, Başbakan ile görüştük.

Sivil toplum örgütleri ile toplantı yaptık. Perşembe günü yeniden toplanıp zamlara karşı bir hareket planı belirleyeceğiz. Dursun Oğuz, dün gün içinde daha sonra arpaya yapılan zammı geri çekti.

Küçük baş süte Litresi 2 TL zam, büyük baş süte de 95 Kuruş artış getirdiğini açıkladı. Bu artış yem zammına karşın yapıldı, bizi yine de tatmin etmedi. Çiğ süt fiyatlarının yeniden gözden geçirileceğini belirttiler.

Akaryakıt ve elektrik fiyatlarında indirime gidileceğini söylediler, bizden birkaç gün süre talep ettiler. Zamlarla ilgili de çalışmalar yapacaklar.

Bu açılımlardan sonra ay sonuna dek süre talep edildi, zamlarda indirime gidilmesini talep ettik, arpa zammının geri çekilmesini istedik, 3,50 TL olmuştu, 2,50 TL’ye geri çekildi. Yine de ay sonuna dek süre tanıyacağız. Bu arada sivil toplum örgütleriyle birlikte Perşembe günü görüşüp, birlikte hareket edeceğiz, eylem planlarımız hazır olacak. Halk da bu zamları kaldıramıyor, hayvancı da sanayici de esnaf da… Hep birlikte hareket edip zamlara tepkiyi büyüteceğiz, toplumsal olarak hareket edeceğiz.

Hayvan destekleri konusunda hayvan başına 350 TL destek talep ettik, hükümet ortaya fiyat koymadı, bütçe yok dendi, ek bütçe oluşturulacak dendi. Bu toplamda 80 Milyon TL gibi bir kaynaktır, bunun ek bütçeyle karşılanacağını ortaya koydular, bu bekleme sürecinde netleşecek.

Yapılan açılımlarla karşın hükümete kısa süre verdik, yapılacak olan açılımları beklemedeyiz, sonrası toplumsal eylem”

FOTO: ARŞİV