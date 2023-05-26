Hüseyin ÖZBARIŞCI

Lapta- Alsancak Çevre Yolu, bu kez de ‘trafik ışığı çilesi’ ile gündeme geldi… Çift şerit yolun yapılması ile rahatlayan trafiğin, yola takılan ışıklarla yine tıkandığını söyleyen bölgeliler yine isyan etti: “Düz yola niye trafik ışığı konur?”

Yapımı yıllardır devam eden Lapta-Alsancak Çevre yolunda geçtiğimiz günlerde farklı noktalara trafik ışıkları takıldı, trafik yeniden tıkandı, bölge halkı çileden çıktı.

YENİDÜZEN’e konuşan bölge halkı, takılan trafik ışıklarının soruna çözüm olmadığını, aksine trafiği daha da kilitlediğini söyledi.

Trafik ışıklarının devreye konulmadan önce ilgili noktalarda akan bir trafiğin olduğuna vurgu yapan bölgeliler, trafik ışıklarıyla birlikte yeniden trafiğin durduğunu savundu.

Bunun yanı sıra, yolun çeşitli nedenlerden dolayı uzun bir süredir tamamlanmamış olması, özellikle işe gidiş saatleri olan sabah saatleri ve işten dönüş saatleri olan akşamüzerinde büyük bir karmaşaya neden oluyor, trafik sıkışıyor. İlgili yolda geçmişte yapılan trafik kazaları da halen hafızalarda yerini koruyor.

Bölge halkının ilgili yoldaki sorunları için geçmişte eylemler yaptığı da biliniyor.

Adem Konca: “Arka arkaya 3 trafik ışığı var, trafik aksıyor”

“Yıllardır aynı sıkıntıları yaşıyoruz, çünkü yapılan yol bir türlü bitemedi, bitmiyor. Çalışmaların azalmasıyla birlikte biraz olsun trafik rahatlamıştı ancak 4-5 gün önce takılan trafik ışıkları başka bir sorunu ortaya çıkardı. Arka arkaya 3 trafik ışığı var ve bu ışıklar trafiği aksatıyor. Işıklar konulmadan önce o noktalarda daha az trafik sıkışıklığı yaşanıyordu.”

Hasan Eşref: “Takılan trafik ışıklarının yerleri yanlış, mesafeleri çok yakın…”

“Ben trafik ışıklarının yanlış yere konulduğunu düşünüyorum. Hem yanlış, hem de yakın mesafelere konuldu. Bu da haliyle trafiği aksatıyor. Özellikle sabah saatleri ve akşamüzeri o noktalar tıkanıp kalıyor. O noktaya daha çözüm odaklı bir sistem yapılması lazım.”

Sami Çağınağa: “Düz devam eden bir yola niye trafik ışığı konulur ki?”

“İlgili noktalara trafik ışığı takılmadan önce en azından akan bir trafik vardı. Işıkların konulmasıyla birlikte trafik duraksıyor. Duraksadığı için de bir karmaşa oluyor. Düz devam eden bir yola niye trafik ışığı konulur ki? Orada trafiğin akması lazım… Sadece trafik ışığı değil, çemberlerin yeri de yanlış.”

Deniz kafesçi: “Işık yerine çember yapılmalıydı”

“Bölgemizde yıllardır trafik sorunu bir türlü bitmedi. Öncesinde yol tek şeritti ve çok sıkışıyordu. Çift şerit yolun yapılmasıyla rahatladı, ancak yeni takılan trafik ışıkları çift şerit yolda akan trafiği yeniden duraksattı. Trafik ışıkları yerine ilgili noktalara çember yapılmış olsaydı hem trafik duraksamayacaktı, hem de karşı şeride daha rahat bir geçiş sağlanacaktı.­ Trafik sıkışıklığının yanı sıra yolu da uzatıyoruz. Yıllardır da tamamlanamayan bir yol var. Resmen çile çekiyoruz. Turizm bölgesi bu şekilde olmamalı…”

Akif Zalap: “Rahatça seyahat edebileceğimiz bir sistem istiyoruz”

“Ben Lefkoşa’da yaşıyorum, dükkânım Alsancak’ta olduğu için ilgili yolu her gün kullanıyorum. Yıllardır tamamlanamayan yol, bölge insanlarını mağdur ediyor. Bunun yanında yolların genel anlamda karanlık ve çukur olması sürücüleri çok zorluyor. Biz, trafik sıkışıklığı veya karanlık yollar istemiyoruz. Biz, rahatça seyahat edebileceğimiz bir sistem istiyoruz.”

Aliye Yücel Erdoğuş: “Trafik ışıklarıyla birlikte akan trafik durdu” FOTO YOK

“Yolumuzun tek şerit olması bizler için büyük bir sıkıntıydı. Çift şerit yolun yapılıp aktif bir şekilde kullanılmaya başlaması bizim için iyi oldu, ama son zamanlarda takılan trafik ışıkları özellikle sabah ve akşamüzeri trafiğinde tam bir karmaşaya yol açıyor. Işıklar konulmadan önce en azından akan bir trafik vardı, şu anda trafik durdu. Trafik ışığı yerine çember yapılsa daha az sıkışıklık yaşanacaktı diye düşünüyorum.”