Bu kez Avrupa Parlamentosu’nda gururlandılar

2021 Avrupa Vatandaş Ödülü’nü alan şair Neşe Yaşın ile yönetmen Panikos Hrisantu, bu gururu Lefkoşa’dan sonra bu kez Avrupa Parlamentosu’nda yaşadı.

Avrupa Parlamentosu’nda dün düzenlenen törenle ödüller takdim edildi.



Yenidüzen’in de yazarı olan şair Neşe Yaşın ile Kıbrıs’ta “Duvarımız”ın da yer aldığı çok sayıda belgesele imza atan Panikos Hrisantu geçtiğimiz ekim ayında ödüllerini “Dayanışma Evi”nde düzenlenen törenle almıştı.



İki barışsever dün de Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi ve barış çabaları nedeniyle Brüksel’de alkışlandı.



Neşe Yaşın, ödülünü pek çok barışsever adına aldığını söyleyerek, “Bir yurt varsa orası sınırları denizler olan bu küçük toprak parçasıdır” dedi.



“Bu ödülü yıllardır birlikte var olabilmek için mücadele eden, birleşmiş bir Kıbrıs hayalinden vazgeçmeyen, her şeye rağmen sevgisi ve inancını yitirmeyen pek çok isimsiz barışsever adına kabul ediyorum” diyen Yaşın, bir umut varsa, bu umudun, bir diğerini bütün farklılıkları ile seven insanda olduğunu sözlerine ekledi.



