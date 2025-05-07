"Bu karar, halkın iradesi ve ihtiyaçları gözetilmeden alındı"

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, 11 yıldan beridir faaliyette bulunan Akdoğan Sağlık Merkezi'ndeki doktorun görevden alındığını belirterek, "Bu kararın, halkın iradesi ve ihtiyaçları gözetilmeden alındığı açık” dedi.

Akdoğan halkı alınan kararı protesto ederken, Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif de eylemde yaptığı açıklamada, “Amacımız bölge halkına daha kaliteli hizmet sunmaktı” dedi.

Alınan kararın ardından yetkililerle görüşmeye çalıştıklarını belirten Latif, "Tüm çabamıza rağmen bütün istişare kapıları yüzümüze kapandı" dedi, "6-7 bakanla görev yaptık, hiç böylesini görmedik, yaşamadık" ifadelerini kullandı.