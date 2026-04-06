"Bu karanlık düzen gidecek!"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), kamuda örgütlü sendikaların başlattığı grev ve eylemlere güçlü bir şekilde destek verdi. Eylemde, hayat pahalılığı ödeneğinin yasa gücünde kararnameyle dondurulmasına, demokrasiye vurulan darbelere, hukukun hiçe sayılmasına karşı bir duruş sergilenirken pahalılığın karşısında direnen halkın direnişi ve değişim talebi yükseldi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ve milletvekilleri de alanda yer alarak halkla omuz omuza durdu.

Toplumsal muhalefetin giderek büyüdüğü eylemde, UBP-DP-YDP Hükümeti sert bir dille protesto edildi. Hükümetin vurdumduymaz politikaları, hukuk tanımaz uygulamaları ve halk iradesini yok sayan tutumu eleştirilirken, demokrasiye aykırı bu anlayışın kabul edilemez olduğu bir kez daha ortaya kondu. Alanı dolduran yurttaşlar hükümeti istifaya çağırdı.

Eylem kapsamında Cumhuriyet Meclisi’nin yan yolunda kurulan sahne, adeta bir direniş kürsüsüne dönüştü. Sendika başkanları konuşmalar yaparak mücadele çağrısını yineledi. Konuşmaların ardından Meclis girişine yönelen eylemciler, kapıya dayanarak “Hükümet istifa” sloganlarıyla tepkilerini güçlü bir şekilde dile getirdi. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise Meclis önünde yaptığı açıklamada hükümetin arttık bittiğini ve çözümün halkın iradesine gitmekten geçtiğini vurgulayarak “Bu hükümet artık bitmiştir, derhal sandık kurulmalı” dedi.

CTP, bu eylemin yalnızca bir tepki değil, aynı zamanda ülkede dayatılan karanlık düzene karşı aydınlık bir gelecek mücadelesi olduğunu vurguladı.